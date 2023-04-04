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Теннис. Матч Саснович из-за погоды прервали на самом интересном моменте и перенесли

04 апреля 2023 13:04
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Александра Саснович этой ночью стартовала на первом в сезоне грунтовом турнире в Чарльстоне. Однако дебютный поединок с американкой Софией Кенин не был завершен. В разборки девушек вмешалась погода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Матч Саснович из-за погоды прервали на самом интересном моменте и перенесли-1

Дуэль дважды прерывали из-за дождя. А на третий раз организаторы приняли решение о переносе матча. Доигрывать начнут с 4-го гейма третьего сета. Первая партия осталась за американкой – 6:1, вторая уже за белоруской – 7:6. В решающем отрезке впереди Кенин – 3:0.

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# Теннис # Александра Саснович # София Кенин # Фотофакт

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