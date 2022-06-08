Матч Соболенко против Хартоно в Нидерландах прерван из-за дождя

Арина Соболенко уже дважды попадала под капризы природы. В первый раз она не смогла выйти на корт. 8 июня успела отыграть первый сет. Арианна Хартоно, представляющая как раз Нидерланды, должно посопротивляться не успела. Белоруска, к слову, первая ракетка турнира, наглядно продемонстрировала превосходство над игроком второй сотки рейтинга. Для взятия первого сета нашей спортсменке хватило получаса. Цифры – 6:2. Во второй партии пошел дождь. Матч был приостановлен. Когда именно будут доигрывать теннисистки, пока непонятно.