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Матч Соболенко против Хартоно в Нидерландах прерван из-за дождя

08 июня 2022 12:01
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В Нидерландах неспешным темпом набирает ход теннисный турнир категории 250. А неспешным потому, что расписание матчей сдвигается едва ли не ежедневно из-за дождей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч Соболенко против Хартоно в Нидерландах прерван из-за дождя-1

Арина Соболенко уже дважды попадала под капризы природы. В первый раз она не смогла выйти на корт. 8 июня успела отыграть первый сет. Арианна Хартоно, представляющая как раз Нидерланды, должно посопротивляться не успела. Белоруска, к слову, первая ракетка турнира, наглядно продемонстрировала превосходство над игроком второй сотки рейтинга. Для взятия первого сета нашей спортсменке хватило получаса. Цифры – 6:2. Во второй партии пошел дождь. Матч был приостановлен. Когда именно будут доигрывать теннисистки, пока непонятно.

# Теннис # Арина Соболенко # Арианна Хартоно # Фотофакт

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