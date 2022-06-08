Получила две травмы и стала тренером. Мастер спорта по синхронному плаванию Валерия Волосач учит детей

Программа «Минск и минчане» на СТВ в гостях у Валерии Волосач, мастера спорта международного класса по синхронному плаванию.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Валерия, расскажите нам, как вы пришли в этот спорт?

Валерия Волосач, мастер спорта международного класса по синхронному плаванию:

Началось все с того, что я была по детству очень активным ребенком и родители меня старались водить во всевозможные кружки: и рисование, и танцы, и в хоре пела даже. Основной деятельностью моей была художественная гимнастика сначала. Но так как у меня не было природных данных к гимнастике, пришлось завершить. Какое-то время я спортом не занималась. По рассказу родителей, я приходила домой со школы, садилась и ела булки. Папу это очень сильно разозлило в какой-то момент, он сам бывший спортсмен, и он сказал маме: «Все, веди ее куда-нибудь, потому что я не могу на это смотреть».

Покорить водную стихию дано не каждому. Только смелость и выносливость помогают плыть против течения и чувствовать себя как рыба в воде. Родители Валерии остановили свой выбор на синхронном плавании, чтобы ребенок не утратил навыки, которые приобрел на гимнастике. И каково же было их удивление, когда стало понятно – родительский инстинкт не подвел. Валерия Волосач:

У меня были шпагаты, была гибкая спина, но плавать не умела совсем. Первоначально это планировалось просто как кружок, чтобы я хоть чем-нибудь занималась, не сидела дома. И вот кружок этот уже 15 лет как меня затянул.

Тот самый случай, когда детское увлечение переросло в любимое дело. Несмотря на трудности и препятствия, реализация потенциала и таланта принесла огромный успех. Найти себя мечтает каждый, но понять многое удается только через время. Валерия Волосач:

Слез было много и страха было много по детству. Конечно, первое соревнование, там тренер поддерживала как могла. Потом уже привыкаешь со временем. Безусловно, родители были очень счастливы, когда первые какие-то начали награды появляться, медали самые первые, для меня это было счастье и для родителей. Несомненно, в любом спорте никуда без подсчета калорий и правильного питания. Гораздо легче к этому привыкнуть, если приучить себя к правильному питанию с раннего детства.

Валерия Волосач:

Синхронное плавание, как и художественная гимнастика, фигурное катание – эстетические виды спорта. В любом случае учитываются данные, фигура, поэтому нужно было следить за рационом, но я к этому в принципе привыкла еще с гимнастики, когда даже в детстве, в пятилетнем, четырехлетним возрасте... Я этого не помню, но родители рассказывали, что даже в магазине я брала батончик и смотрела, сколько в нем калорий, когда мне было лет пять.

Быть всегда в форме очень важно. К тому же правильный рацион придает гораздо больше энергии и сил для свершения новых побед. Кстати, о победах. Есть такая примета у спортсменов: медали считать нельзя, если посчитаешь, то столько и останется. Поэтому точное число нам неизвестно, но невооруженным глазом видно, что у нашей героини впечатляющая коллекция.

Валерия Волосач:

Самая первая, наверное, одна из тех, что в уголочке. Эти маленькие висят – это одни из первых. Самые первые, самые обычные соревнования. В бассейне «Орленок», по-моему, еще проводились. Самую значимую какую-то не могу выделить, потому что для меня все эти медали – это как маленькие ступенечки к достижению цели. Каждая из них для меня очень важна. За плечами соревнования разных масштабов: от первенства республики до чемпионатов мира и Европы.

Валерия Волосач:

Удостоверение мастера спорта международного класса я получила 25 августа в 2015 году на чемпионате мира. Это был мой первый взрослый чемпионат мира. Когда я поехала, мне было 15 лет. Мы прошли в финал в групповом выступлении, и за проход в финал нам присвоили мастеров спорта международного класса. Я тогда была самой юной спортсменкой в команде. Конечно, которой больше всего доставалось от старших. Было очень приятно, что в свои 15 лет я достигла таких званий. Исколесила полмира – более 25 стран, открыла для себя много новых мест и покорила все возможные вершины водного мира. Валерия Яскевич:

Расскажите, что это у вас в руках?

Валерия Волосач:

Очень интересная награда, которую мне прислали из Бельгии за первое место в обязательной программе. В 2012 году мы с напарницей ездили на международный турнир в Бельгию, там я завоевала первое место и потом ждала уже в Минске, пока мне пришлют эту награду. Стоит на полочке со всеми остальными. Счастливый костюм для соревнований и сложившиеся ритуалы перед выступлением. Все это – неотъемлемые элементы психологического настроя спортсменов. Валерия Волосач:

Да, с детства у меня, еще с гимнастики, вот такой замечательный мишка, которого я брала на все свои соревнования, ну и потом уже впоследствии, когда перешла в синхронное плавание, тоже всегда его в халатик с собой, в кармашке носила на все соревнования. Как и в любом спорте, в плавании тоже есть место травмам. Чаще всего пловцы страдают от повреждения плечевых суставов. С Валерией это тоже случилось, но спортсменка духом не пала: восстановилась и с новыми силами продолжила свой путь. Без перемен в жизни, конечно же, не обошлось. Наша героиня решила попробовать себя в роли педагога по плаванию.

Валерия Волосач:

Травма, их было две таких значительных: одна была с плечом, мне в 16 лет делали операцию на плече. Ходила с двумя шурупами. И второе – это случилось дома, упала в обморок, ударилась головой о плитку, получила черепно-мозговую травму, после чего на полгода у меня было отстранение от занятий. Друг мне предложил, он как раз в то время открыл свой клуб, одной из первых с ним вместе работать. На самом деле очень нравится, нравится работать с детьми, они все очень разные, со своими характерами, своими привычками. Поэтому скучно не бывает.

Мир меняется, появляются новыми методики преподавания, и нужно идти в ногу со временем. Валерия Волосач:

Я, наверное, не пытаюсь учить так, как учили меня. Мы были более послушные, для нас слова тренера был закон. Мы боялись тренеров, даже одного взгляда их порой, сейчас же дети чувствуют себя как-то более комфортно рядом со взрослым. Нужен другой подход, увлекать их больше. Юные пловцы очень любят своего тренера и радуют своими успехами. Как показало время, спортивная карьера не ушла на второй план, и теперь мастер спорта умело совмещает приятное с полезными.

Валерия Волосач:

Я уже думала на тот момент, что это был знак, что нужно заканчивать. Близилось время к чемпионату республики, и тренер мне предложила. Говорит, а не хочешь выступить? Ты в хорошей форме, почему нет? Говорит, захочешь заканчивать карьеру, будет красивое завершение, то есть выступишь и закончишь, а вдруг захочешь остаться дальше? Однажды рискнув, можно навсегда остаться счастливым. Секрет успеха нашей героини – стойкий характер и поддержка близких людей.