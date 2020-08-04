Вейкбординг. Что это такое и как развивается в Беларуси

Владислав Рассохов, корреспондент:

Иногда простое хобби вырастает во что-то большее. Экстремальные водные виды спорта закрепляются в Беларуси. Вейкбординг появился в Соединенных Штатах Америки в 80-е годы. Новое развлечение объединило в себе трюки серфинга, скейтбординга, водных лыж, и даже сноуборда.

Герман Беляков, член президиума Федерации воднолыжного спорта и вейкборда Беларуси:

У нас очень богатая история по воднолыжному спорту – одна из сильнейших команд в мире. Вейкборд можно назвать подразделением водных лыж. Начал свое массовое развитие в Беларуси с 2012 года, когда я установил первую дорогу в городе Новополоцке. И мы в 2012 году провели первые соревнования, конечно же, без опыта, особо даже не знали, как правильно судить.

Сегодня по всей Беларуси построена 21 канатная дорога. Кроме того, существует и вейкбординг за катером. Если вы уверены в своей физической форме, то покатушки вам труда не составят. Но нужно правильно экипироваться. Из обязательного – это доска, шлем и жилет. Ну, и по желанию можно надеть даже гидрокостюм. Герман Беляков:

На данный момент мы проводим ежегодно 2-3 этапа Кубка Беларуси. И в конце сезона у нас, как правило, проводится чемпионат Беларуси на кольцевой канатной дороге, которая находится на Птичи, база Волковичи, РЦОП по воднолыжному спорту. В прошлом году мы впервые провели международные соревнования рейтинговые. Присутствовали райдеры из России, Украины, Беларуси.

В декабре прошлого года вейкбординг был включен в официальные воднолыжные виды спорта. А с присоединением к федерации у спортсменов появится и официальный статус. Уже есть судьи с международной сертификацией, а в ближайшее время планируется привлечь и профессиональных тренеров. Сергей Фомин, член президиума Федерации воднолыжного спорта и вейкборда Беларуси:

В этом году наконец-то мы сделали уже классификатор. Дальше они могут получить разряды, вплоть до мастера спорта международного класса. В этом году мы присвоили первые звания мастеров спорта. Сейчас стоит следующая цель – создать национальную команду. В прошлом году в Днепр на чемпионат Украины мы выезжали уже под эгидой сборной Беларуси по вейкборду.

За виртуозным исполнением прыжков и сальто всегда наблюдают толпы заинтересованных и болельщиков, в том числе и дети. Руководитель каждого спота – или места для катания – ежегодно объявляет набор молодого поколения. Ребята тренируются, крепчают и мечтают кататься на борде всю жизнь.

Кирилл Демко, вейкбордист:

Вейкбординг для меня – это как часть жизни. И, в принципе, для любого вейкбордиста, неважно, профессионал или любитель, начало сезона – это как какое-то событие, которое он ждет с нетерпением, чтобы наконец-то стать на доску и покататься. Неважно, холодно, тепло, 6 градусов на улице или 10, 20 – совершенно неважно.

Для того, чтобы в полной мере почувствовать все прелести вейкбординга, нужно его освоить. Всего любителей этого экстремального вида спорта более 100 000 человек по всей стране. Федерация сможет объединить их. Сергей Фомин:

В следующем году, я думаю, что мы все эти планы осуществим. Это поездка на чемпионат Европы, очередная поездка на открытый чемпионат Украины, надеюсь, что украинские друзья нас тоже поддержат и к нам приедут. Участие, конечно, в чемпионате мира, хотелось бы, но для этого нужно получить определенный рейтинг, набирать очки. Запланированы поездки и в Российскую Федерацию на соревнования.