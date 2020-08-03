«Минск» укрепил преимущество над «Строителем» в финальной серии ЧБ по хоккею на траве

Новости Беларуси. Второй матч – вторая победа. Клуб «Минск» укрепил преимущество над брестским «Строителем» в споре за золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Второй матч – вторая победа. Клуб «Минск» укрепил преимущество над брестским «Строителем» в споре за золото чемпионата Беларуси по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счет в матче открыли гости. Отличился Евгений Степанец. Такая ситуация нисколько не смутила столичную команду, которая провела в ворота брестчан три гола. Дважды отличился Владислав Белоусов, один мяч на счету Ивана Ляха. 3:1 в пользу «Минска».
Напомним, борьба ведется до трех побед. 5 августа серия переезжает в Брест.
Владислав Белоусов, игрок ХК «Минск»:
Я стараюсь, как и вся команда, выкладываться в каждом моменте. Может, удача повернулась ко мне лицом, и мы забили два, потом еще и третий в конце игры. Достаточно хорошая погода сегодня, не сильно жарко было, погодные условия как раз таки нас порадовали. Поэтому все сложилось для того, чтобы мы выиграли сегодня.
А вот в матчах за бронзу «Гомель» одержал вторую победу над СДЮШОР ХК «Минск»-РЦОП – 3:0.