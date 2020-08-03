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Егор Ховратович о победе в ЧБ по лёгкой атлетике: «Сегодня был знак судьбы. Случилось то, что должно было случиться»

03 августа 2020 20:01
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Новости Беларуси. Очередной национальный рекорд был установлен на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Ховратович о победе в ЧБ по лёгкой атлетике: «Сегодня был знак судьбы. Случилось то, что должно было случиться»-1

Турнир завершился в Минске. В последний день высшее достижение в прыжках с шестом обновила Ирина Жук. Отныне ориентир для остальных – 4 метра и 72 сантиметра.

В заключительный день турнира, который принимал стадион «Динамо», атлеты разыграли 16 комплектов наград. Борьбу за медали 2 августа вели бегуны, метатели и прыгуны. Для определения сильнейшего у мужчин на дистанции 800 метров провели три забега.

Егор Ховратович о победе в ЧБ по лёгкой атлетике: «Сегодня был знак судьбы. Случилось то, что должно было случиться»-4

Лучшее время показал представитель могилевской области Илья Карнаухов. Для спортсмена это золото чемпионата-2020 уже второе по счету.

Илья Карнаухов о ЧБ по лёгкой атлетике: «Вторая победа на чемпионате, я мегадоволен»

Чуть ранее на этих дорожках золото взял Егор Ховратович. Дистанцию в 400 метров с барьерами атлет преодолел за 51,59 секунды. Это его новый личный рекорд.

Егор Ховратович о победе в ЧБ по лёгкой атлетике: «Сегодня был знак судьбы. Случилось то, что должно было случиться»-7

Егор Ховратович, победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге с барьерами (400 метров):
Очень доволен. Я верил тренеру. Он знал, что я так смогу пробежать. Раньше я этого не показывал, но сегодня был знак судьбы. Случилось то, что должно было случиться. Поэтому спасибо всем, кто в меня верил. За поддержку друзей, знакомых, родных, которые сегодня пришли сюда.

Из-за отмены соревнований и переноса Олимпиады чемпионат страны стал крупнейшим турниром для белорусов в 2020 году.

# Легкая атлетика # Егор Ховратович # Ирина Жук # Илья Карнаухов # Фотофакт

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