Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 20 лет, снова в строю. Парни после длительного перерыва возобновили тренировки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

По задумке тренерского штаба, этот сбор предназначен для просмотра ближайшего резерва национальной команды, а также используется как подготовка к первенству Европы, которое перенесено на лето 2021 года. В этом турнире наши парни должны сыграть в дивизионе Б.

Прямо сейчас в минском сборе принимают участие 18 спортсменов. Ребята рады вернуться на паркет, пусть даже и в рамках тренировочного процесса.

Даниил Борисевич, игрок сборной Беларуси по баскетболу U20:

Была большая пауза, около трех месяцев. Сейчас, спасибо федерации, собрали сборы на следующий год – это хороший шанс, чтобы подготовиться пять на пять. Сейчас мы отрабатываем больше технические моменты, нежели физические. Я думаю, это все нам поможет в следующем году.

Спустя неделю тренерский штаб уже сделал некоторые выводы и оценил состояние команды, а также игроков.