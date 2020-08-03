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Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией

03 августа 2020 20:39
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу, составленная из игроков до 20 лет, снова в строю. Парни после длительного перерыва возобновили тренировки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией-1

По задумке тренерского штаба, этот сбор предназначен для просмотра ближайшего резерва национальной команды, а также используется как подготовка к первенству Европы, которое перенесено на лето 2021 года. В этом турнире наши парни должны сыграть в дивизионе Б.

Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией-4

Прямо сейчас в минском сборе принимают участие 18 спортсменов. Ребята рады вернуться на паркет, пусть даже и в рамках тренировочного процесса.

Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией-7

Даниил Борисевич, игрок сборной Беларуси по баскетболу U20:
Была большая пауза, около трех месяцев. Сейчас, спасибо федерации, собрали сборы на следующий год это хороший шанс, чтобы подготовиться пять на пять. Сейчас мы отрабатываем больше технические моменты, нежели физические. Я думаю, это все нам поможет в следующем году.

Спустя неделю тренерский штаб уже сделал некоторые выводы и оценил состояние команды, а также игроков.

Эдмундс Валейко: в начале сборов было чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, но я доволен отношением, энергией-10

Эдмундс Валейко, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу U20:
Однозначно, пауза сказывалась. Одну неделю потренировались. В начале было такое чувство, что ребята первый раз мяч взяли в руки, да. Но через неделю могу сказать, что я доволен отношением ребят, с какой энергией они подошли к этому сбору. Неготовые, но желание большое.

Сбор продлится до 8 августа на базе спорткомплекса «Цмоки-Минск».

# Баскетбол # Даниил Борисевич # Эдмундс Валейко # Фотофакт

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