Жодинское «Торпедо» узнало соперника по квалификации Лиги Конференций

Первый матч наши спортсмены проведут 27 июля на нейтральном поле, ответная игра состоится 3 августа на Кипре. Ранее своих соперников по стартовому раунду Лиги Конференций узнали еще два белорусских клуба. Минское «Динамо» сыграет против «Железничара» из Боснии и Герцеговины. А «Неман» померится силами с «Вадуцем» из Лихтенштейна. БАТЭ, который выступит в квалификации Лиги Чемпионов, сразится против албанского «Партизани».