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Жодинское «Торпедо» узнало соперника по квалификации Лиги Конференций

21 июня 2023 13:54
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Футбольный клуб «Торпедо» узнал своего соперника по второму раунду квалификации Лиги Конференций. Жодинской дружине предстоит сыграть против команды АЕК из Ларнаки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жодинское «Торпедо» узнало соперника по квалификации Лиги Конференций-1

Первый матч наши спортсмены проведут 27 июля на нейтральном поле, ответная игра состоится 3 августа на Кипре. Ранее своих соперников по стартовому раунду Лиги Конференций узнали еще два белорусских клуба. Минское «Динамо» сыграет против «Железничара» из Боснии и Герцеговины. А «Неман» померится силами с «Вадуцем» из Лихтенштейна. БАТЭ, который выступит в квалификации Лиги Чемпионов, сразится против албанского «Партизани».

# Футбол # Фотофакт

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