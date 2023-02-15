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Обидное поражение. Виктория Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в Дохе

15 февраля 2023 16:55
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко завершила свое выступление на турнире категории 500 в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Обидное поражение. Виктория Азаренко завершила выступление на теннисном турнире в Дохе-1

В 1/8 белоруска потерпела обидное поражение от Белинды Бенчич: 6:1, 6:7, 4:6. В первом сете Азаренко не заметила соперницу. А во втором лидировала с двумя брейками в активе. Однако не смогла довести дело до победного конца и позволила сопернице вернуться в игру. Судьба партии решалась на тай-брейке, в котором удача была на стороне швейцарской теннисистки. В третьем сете все решилось на старте. Виктория проиграла свою подачу, а вот оппонентка держалась до последнего.  

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# Теннис # Белинда Бенчич # Виктория Азаренко # Фотофакт

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