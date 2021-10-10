Василиса Марзалюк: «Я хочу воспитать спортсмена, который возьмёт золото Олимпиады»

Новости Беларуси. В студии рубрики «Спорт-таймер» двукратная чемпионка Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по борьбе, участница трех Олимпиад, мэтр женской белорусской борьбы Василиса Марзалюк, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Девушки в борьбу приходят не от хорошей жизни?
То, что борьбой занимаются только мужественные девушки – стереотипы
Василиса Марзалюк, двукратная чемпионка Европейских игр по борьбе:
Стереотипы про борьбу о том, что в основном мужественные девушки занимаются, мы пытаемся их разбивать благодаря тому, что завоевываем медали, показываем, что мы обычные девчонки.
Юлия Силипицкая:
Или необычные. Очень красивые, да?
Василиса Марзалюк:
Обычные красивые девчонки, которые любят носить красивую одежду, каблуки, краситься, все остальное, все эти женские штучки.
Юлия Силипицкая:
С маникюром тоже выходите на ковер?
Василиса Марзалюк:
Ну, естественно.
Юлия Силипицкая:
У тебя история из «Золушки»?
Василиса Марзалюк:
У меня из «Золушки» история, да. У нас папа один, у меня брат был младший. И, естественно, я выполняла функции домашние, училась хорошо. И просто пошла на борьбу, потому что мне очень понравились тренеры и это для меня стало как второй дом. Мне там было тепло, уютно, комфортно.
Не сюсюкались. Это помогает мне по жизни
Юлия Силипицкая:
Вас воспитывал папа.
Василиса Марзалюк:
Да, нас воспитывал папа, привил мне любовь к спорту, дисциплину.
Юлия Силипицкая:
Не сюсюкался.
Василиса Марзалюк:
Вообще. Возможно когда-то у меня были обиды, я думала, что меня не любят, слишком строго ко мне относятся, но я понимаю, что мне это помогло. И в принципе с большего я дисциплинированный человек, организованный. И это помогает мне по жизни. Много девчонок из не самых социально благополучных семей в борьбе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы представлять борьбу в лучшем свете, разбивать стереотипы. И приходят девчонки из очень хороших семей. У меня вот подружка работает тренером в Училище олимпийского резерва, я у нее как помощник сейчас.
Юлия Силипицкая:
А вот уже открыла тайну. Значит, ты уже и подрабатываешь?
Василиса Марзалюк:
Да, я подрабатываю с прошлого года тренером в училище.
Юлия Силипицкая:
Я потом спрошу, какие у тебя ощущения.
Василиса Марзалюк:
И у нее хорошая семья, полноценная, и она ни в чем не нуждалась в детстве, но выбрала для себя борьбу.
Борьба – это характер, конечно же
Юлия Силипицкая:
Что дала тебе борьба?
Василиса Марзалюк:
Борьба – характер, конечно же. Я была помягче, наверное. Много чего. У меня все друзья, которые со мной, раньше занимались борьбой или я знакома с ними через борцов.
Юлия Силипицкая:
То есть это большая единая семья? Это не миф? Это на самом деле так?
Василиса Марзалюк:
Наверное, я к этому привыкла. Я думаю, что в других видах спорта тоже так. Материальная составляющая тоже.
Мне помогли построить квартиру, у меня есть машина, хороший заработок
Юлия Силипицкая:
С этого места поподробнее. Все говорят, спортсмены бедные.
Василиса Марзалюк:
Может быть, я пришла на интервью к Юрию Дудю? Он всегда любит финансовое.
Юлия Силипицкая:
Нет, к Юлии Силипицкой. Я тоже люблю финансовое.
Василиса Марзалюк:
Мне помогли построить квартиру, у меня есть машина, хороший заработок. Я в принципе себе ни в чем не отказываю.
Юлия Силипицкая:
Благодаря борьбе?
Василиса Марзалюк:
В том числе благодаря борьбе. Да. Это основной мой заработок. Спорт. Точнее, единственный.
Хочется клубной системы
Юлия Силипицкая:
Я так понимаю, это работа.
Василиса Марзалюк:
Да. Когда у тебя хороший результат, у тебя, естественно, больше финансовых возможностей. Хочется клубной системы, естественно. Смотришь на Америку, и хочется. Борьбу делают на Таймс-сквер, кладут ковры, выходят борцы, свет, музыка.
Юлия Силипицкая:
Подожди, а как же борец? Вам же надо сосредоточиться. Здесь будет не совсем борьба. Здесь будет больше шоу. То есть можно поддаться, да?
Василиса Марзалюк:
Это такие советские стереотипы. Без обид.
Юлия Силипицкая:
То есть я вся в стереотипах погрязла буквально.
Наша женская борьба на очень хорошем уровне
Василиса Марзалюк:
Я думаю, что журналист – это человек, который представляет общественное мнение. Поэтому я понимаю, что многие так думают. На Олимпиадах они занимают ведущие позиции. Наша женская борьба на очень хорошем уровне. У нас было три лицензии. Из них две медали. Естественно, мы одни из лучших в Европе, кто выступил на Олимпийских играх. У женской борьбы очень много перспектив. И у нас девочки, которые тренируются… Я смотрю, молодежь, которая за нами, есть. Не следующее поколение, чуть-чуть позднее.
Юлия Силипицкая:
То есть не до Парижа, а еще дальше?
Василиса Марзалюк:
До Парижа, я думаю, еще Ванесса может продержаться, Курочкина.
Юлия Силипицкая:
Марзалюк.
Василиса Марзалюк:
Марзалюк. У них есть этот запал внутри.
Юлия Силипицкая:
Что случилось на Олимпиаде?
Огня внутри у меня меньше стало
Василиса Марзалюк:
У меня была огромная поддержка, я ее получила. Я нормально себя чувствовала, но уже поздновато, наверное, было, тяжело прошел прошлый год, постоянное отсутствие качественного спарринга, это в основном мальчишки, девчонки – это совсем другое. Где-то я уже все-таки задержалась на этом месте. Я была уставшая из-за этого. И огня внутри у меня меньше стало.
Юлия Силипицкая:
Перегорела? Чуть-чуть не дотянула?
Василиса Марзалюк:
Ковид где-то. Плюс мне было очень тяжело тренироваться и держать хорошую нагрузку. У нас в команде, возможно, нет опыта работы с возврастными спортсменами.
Юлия Силипицкая:
Впереди Париж, осталось три года. Ты уже не чувствуешь, я так понимаю, свои силы на Париж?
Василиса Марзалюк:
Однозначно нет. И выросли новые спортсмены, я вижу, насколько они перспективны.
Юлия Силипицкая:
То есть ты хочешь уйти?
Меня возьмут в тренерский штаб. Я очень рада
Василиса Марзалюк:
Я уже сделала такое заявление для тренеров, и они в курсе. И меня, наверное, возьмут в тренерский штаб. Я очень рада.
Юлия Силипицкая:
Тренером в национальную команду?
Василиса Марзалюк:
Надеюсь, меня возьмут, как обещали, в сборную. И по совместительству я работаю уже второй год в Училище олимпийского резерва. Помогаю своей подруге, мне очень нравится, с детьми, я думаю, мне даже больше нравится.
Юлия Силипицкая:
Будешь ли ты участвовать в подготовке олимпийской команды?
В моем весе нет пока явного лидера
Василиса Марзалюк:
У меня нет личных учениц. Я надеюсь, что в течение этого времени, пока я буду в команде, я найду себе какую-то подопечную, но не думаю, что буду вести ее к Парижу. Наверное, позднее. В моем весе нет пока явного лидера, вообще нет в нашей стране. Есть одна девочка, выступает в 72 килограмма, и мы надеемся, что она наберет в 76, в мою весовую категорию. И для нее я готова быть играющим тренером в том числе. Настя Зименькова.
Юлия Силипицкая:
Василиса, я так понимаю, что как тренер ты себе ставишь тоже Олимпийские задачи?
Василиса Марзалюк:
Естественно, у меня не получилось стать олимпийским чемпионом, и я хочу воспитать спортсмена, который возьмет золото Олимпиады.