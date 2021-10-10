Василиса Марзалюк: «Я хочу воспитать спортсмена, который возьмёт золото Олимпиады»

Новости Беларуси. В студии рубрики «Спорт-таймер» двукратная чемпионка Европейских игр, многократный призер чемпионатов мира и Европы по борьбе, участница трех Олимпиад, мэтр женской белорусской борьбы Василиса Марзалюк, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Силипицкая, СТВ:

Девушки в борьбу приходят не от хорошей жизни? То, что борьбой занимаются только мужественные девушки – стереотипы

Василиса Марзалюк, двукратная чемпионка Европейских игр по борьбе:

Стереотипы про борьбу о том, что в основном мужественные девушки занимаются, мы пытаемся их разбивать благодаря тому, что завоевываем медали, показываем, что мы обычные девчонки. Юлия Силипицкая:

Или необычные. Очень красивые, да? Василиса Марзалюк:

Обычные красивые девчонки, которые любят носить красивую одежду, каблуки, краситься, все остальное, все эти женские штучки. Юлия Силипицкая:

С маникюром тоже выходите на ковер? Василиса Марзалюк:

Ну, естественно. Юлия Силипицкая:

У тебя история из «Золушки»? Василиса Марзалюк:

У меня из «Золушки» история, да. У нас папа один, у меня брат был младший. И, естественно, я выполняла функции домашние, училась хорошо. И просто пошла на борьбу, потому что мне очень понравились тренеры и это для меня стало как второй дом. Мне там было тепло, уютно, комфортно. Не сюсюкались. Это помогает мне по жизни Юлия Силипицкая:

Вас воспитывал папа. Василиса Марзалюк:

Да, нас воспитывал папа, привил мне любовь к спорту, дисциплину. Юлия Силипицкая:

Не сюсюкался. Василиса Марзалюк:

Вообще. Возможно когда-то у меня были обиды, я думала, что меня не любят, слишком строго ко мне относятся, но я понимаю, что мне это помогло. И в принципе с большего я дисциплинированный человек, организованный. И это помогает мне по жизни. Много девчонок из не самых социально благополучных семей в борьбе. Сейчас мы работаем над тем, чтобы представлять борьбу в лучшем свете, разбивать стереотипы. И приходят девчонки из очень хороших семей. У меня вот подружка работает тренером в Училище олимпийского резерва, я у нее как помощник сейчас. Юлия Силипицкая:

А вот уже открыла тайну. Значит, ты уже и подрабатываешь? Василиса Марзалюк:

Да, я подрабатываю с прошлого года тренером в училище. Юлия Силипицкая:

Я потом спрошу, какие у тебя ощущения. Василиса Марзалюк:

И у нее хорошая семья, полноценная, и она ни в чем не нуждалась в детстве, но выбрала для себя борьбу. Борьба – это характер, конечно же

Юлия Силипицкая:

Что дала тебе борьба? Василиса Марзалюк:

Борьба – характер, конечно же. Я была помягче, наверное. Много чего. У меня все друзья, которые со мной, раньше занимались борьбой или я знакома с ними через борцов. Юлия Силипицкая:

То есть это большая единая семья? Это не миф? Это на самом деле так? Василиса Марзалюк:

Наверное, я к этому привыкла. Я думаю, что в других видах спорта тоже так. Материальная составляющая тоже. Мне помогли построить квартиру, у меня есть машина, хороший заработок Юлия Силипицкая:

С этого места поподробнее. Все говорят, спортсмены бедные. Василиса Марзалюк:

Может быть, я пришла на интервью к Юрию Дудю? Он всегда любит финансовое. Юлия Силипицкая:

Нет, к Юлии Силипицкой. Я тоже люблю финансовое. Василиса Марзалюк:

Мне помогли построить квартиру, у меня есть машина, хороший заработок. Я в принципе себе ни в чем не отказываю. Юлия Силипицкая:

Благодаря борьбе? Василиса Марзалюк:

В том числе благодаря борьбе. Да. Это основной мой заработок. Спорт. Точнее, единственный. Хочется клубной системы Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, это работа. Василиса Марзалюк:

Да. Когда у тебя хороший результат, у тебя, естественно, больше финансовых возможностей. Хочется клубной системы, естественно. Смотришь на Америку, и хочется. Борьбу делают на Таймс-сквер, кладут ковры, выходят борцы, свет, музыка. Юлия Силипицкая:

Подожди, а как же борец? Вам же надо сосредоточиться. Здесь будет не совсем борьба. Здесь будет больше шоу. То есть можно поддаться, да? Василиса Марзалюк:

Это такие советские стереотипы. Без обид. Юлия Силипицкая:

То есть я вся в стереотипах погрязла буквально. Наша женская борьба на очень хорошем уровне Василиса Марзалюк:

Я думаю, что журналист – это человек, который представляет общественное мнение. Поэтому я понимаю, что многие так думают. На Олимпиадах они занимают ведущие позиции. Наша женская борьба на очень хорошем уровне. У нас было три лицензии. Из них две медали. Естественно, мы одни из лучших в Европе, кто выступил на Олимпийских играх. У женской борьбы очень много перспектив. И у нас девочки, которые тренируются… Я смотрю, молодежь, которая за нами, есть. Не следующее поколение, чуть-чуть позднее. Юлия Силипицкая:

То есть не до Парижа, а еще дальше? Василиса Марзалюк:

До Парижа, я думаю, еще Ванесса может продержаться, Курочкина. Юлия Силипицкая:

Марзалюк. Василиса Марзалюк:

Марзалюк. У них есть этот запал внутри.