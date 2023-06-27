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Василий Строков выиграл третий этап «Пяти колец Москвы»

27 июня 2023 15:31
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Белорусский велосипедист Василий Строков стал победителем третьего этапа международной многодневной гонки «Пять колец Москвы». Спринт длиной почти 157 километров состоялся в подмосковном Кленово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василий Строков выиграл третий этап «Пяти колец Москвы»-1

Таким образом, каждый раунд старта становится медальным для белорусской команды. На первом и втором этапах Евгений Королек завоевал серебро и бронзу. Дальше велогонщики вернутся на олимпийскую трассу в Крылатском. В среду, 28 июня, там состоится заключительный заезд престижного турнира.

# Велоспорт # Евгений Королек # Фотофакт

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