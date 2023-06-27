Василий Строков выиграл третий этап «Пяти колец Москвы»

Белорусский велосипедист Василий Строков стал победителем третьего этапа международной многодневной гонки «Пять колец Москвы». Спринт длиной почти 157 километров состоялся в подмосковном Кленово, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Таким образом, каждый раунд старта становится медальным для белорусской команды. На первом и втором этапах Евгений Королек завоевал серебро и бронзу. Дальше велогонщики вернутся на олимпийскую трассу в Крылатском. В среду, 28 июня, там состоится заключительный заезд престижного турнира.