Василий Шаптебой принес Беларуси бронзовую награду на Паралимпийских играх в Сочи

Новости Беларуси. И снова победа!

Белорусские спортсмены вновь на пьедестале. У нашей страны первая медаль на Паралимпийских играх в Сочи.

Василий Шаптебой принес Беларуси бронзовую награду. В биатлоне на дистанции 7,5 км среди спортсменов с нарушением зрения он финишировал третьим, допустив лишь один промах на первом огневом рубеже.

Золото досталось украинцу Виталию Лукьяненко, а серебро Николаю Полухину из России.

Это пятая награда в зимних видах Василия Шаптебоя. В 2006 году в Турине он завоевал серебро и бронзу в лыжных гонках, а в 2008 году в Ванкувере дважды стал третьим: в лыжных гонках и биатлоне.

Василий Шаптебой, бронзовый призер Паралимпийских Игр в Сочи:

Гонка задалась тяжелой, скажем, но 1 штраф, возможно, стоил золотой медали. В целом гонка понравилась. Я в Ванкувере в первый день медаль взял, здесь в первый день медаль. Дальше уже будет легче. Нагрузка падает моральная, поэтому будет проще. Сейчас у меня получится примерно 2 дня выходных, потом 12,5 км биатлон. Будем стараться идти вперед к более высоким достижениям.

Напомним, в Сочи выступают 10 белорусских спортсменов. Они соревнуются в двух видах спорта: биатлоне и лыжных гонках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.