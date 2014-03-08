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Василий Шаптебой принес Беларуси бронзовую награду на Паралимпийских играх в Сочи

08 марта 2014 18:07
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Новости Беларуси. И снова победа!

Белорусские спортсмены вновь на пьедестале.  У нашей страны первая медаль на Паралимпийских играх в Сочи. 

Василий Шаптебой принес Беларуси бронзовую награду. В биатлоне на дистанции 7,5 км среди спортсменов с нарушением зрения он финишировал третьим, допустив лишь один промах на первом огневом рубеже.

Золото досталось украинцу Виталию Лукьяненко, а серебро Николаю  Полухину из России.

Это пятая награда в зимних видах  Василия Шаптебоя. В 2006 году в Турине он завоевал серебро и бронзу в лыжных гонках, а в 2008 году в Ванкувере  дважды стал третьим: в лыжных гонках и  биатлоне.

Василий Шаптебой, бронзовый призер Паралимпийских  Игр в Сочи:
Гонка задалась тяжелой, скажем, но 1 штраф, возможно, стоил золотой медали. В целом гонка понравилась. Я в Ванкувере в первый день медаль взял, здесь в первый день медаль. Дальше уже будет легче. Нагрузка падает моральная, поэтому будет проще. Сейчас у меня получится примерно  2 дня выходных, потом 12,5 км биатлон. Будем стараться идти вперед к более высоким достижениям.

Напомним, в Сочи выступают 10 белорусских спортсменов. Они соревнуются в двух видах спорта: биатлоне и лыжных гонках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимняя Олимпиада # Василий Шаптебой

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