Паралимпиада-2014 в Сочи. Спортсменов приветствовали овациями. Парад делегаций

Новости России. В эти минуты на стадионе «Фишт» проходит торжественная церемония открытия Паралимпийских Игр. Организаторы сдержали обещание, данное накануне: обстановка на празднике по-настоящему душевная, правильнее даже сказать, семейная.

Церемония открытия Паралимпийских зимних игр в Сочи призвана сломать лед в сердцах. «Ломая лед» – так называется сегодняшнее шоу. Один из ключевых персонажей – Жар-птица. Эта волшебная огненная птица из далеких стран принесет удачу каждому спортсмену состязаний. Ее образ символично связывает все части, так называемые главы шоу, и как нельзя точно раскрывает душу российского народа. В церемонии принимает участие сводный хор из 400 певцов со всех уголков России. Выступит и хореографический номер, который исполнят 500 юных балерин.

Паралимпиада – спортивное событие, которое по накалу страстей и зрелищности не уступает другим соревнованиям. Порой даже превосходит многие. Она всегда привлекает внимание миллионов зрителей. Про атлетов, которые принимают участие в Паралимпийских Играх, говорят: люди с ограниченными возможностями. А они каждый соревновательный день доказывают: нет ничего невозможного. Травмы не сломали их, а сделали только сильнее. Больше всего в этих спортсменах поражает фантастическое упорство и жизнелюбие. У каждого из них свой путь в спорт. У кого-то физиологические отклонения с детства. Кто-то нашел в спорте утешение после серьезной травмы.

Паралимпийские зимние игры в Сочи пройдут с 7 по 16 марта 2014 года. Участие в них примут около 575 спортсменов из 45 стран, они разыграют 72 комплекта медалей в пяти видах спорта – горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках, следж-хоккее на льду и керлинге на колясках. Также впервые в истории Паралимпийского движения в Сочи пройдут соревнования по пара-сноуборду.