«Вашингтон» Алексея Протаса на домашней площадке был сильнее «Филадельфии» в НХЛ

«Вашингтон» на домашней площадке был сильнее «Филадельфии» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Вашингтон» на домашней площадке был сильнее «Филадельфии» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусский нападающий победителей Алексей Протас играл в третьем звене, провел на площадке 16 минут 40 секунд, исполнил три броска в створ ворот, применил силовой прием, совершил два перехвата и закончил встречу с -1 в графе полезности. Всего в сезоне у форварда 26 баллов в 58 встречах.
Результативны белорусы в главной юниорской хоккейной лиге Квебека. «Руэн-Норанда Хаскис» в результативном матче победила «Шикутими» – 7:4. Двумя баллами в этой встрече отметился Даниил Боурош, на его счету гол и передача. Ассист в свой актив записал и Андрей Лошко. Тем самым он заработал уже 60-й балл в сезоне. Илья Протас сделал два ассиста в матче главной юниорской хоккейной лиги США.