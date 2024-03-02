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«Вашингтон» Алексея Протаса на домашней площадке был сильнее «Филадельфии» в НХЛ

02 марта 2024 15:19
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«Вашингтон» на домашней площадке был сильнее «Филадельфии» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Вашингтон» Алексея Протаса на домашней площадке был сильнее «Филадельфии» в НХЛ-1

Белорусский нападающий победителей Алексей Протас играл в третьем звене, провел на площадке 16 минут 40 секунд, исполнил три броска в створ ворот, применил силовой прием, совершил два перехвата и закончил встречу с -1 в графе полезности. Всего в сезоне у форварда 26 баллов в 58 встречах.

«Вашингтон» Алексея Протаса на домашней площадке был сильнее «Филадельфии» в НХЛ-4

Результативны белорусы в главной юниорской хоккейной лиге Квебека. «Руэн-Норанда Хаскис» в результативном матче победила «Шикутими» – 7:4. Двумя баллами в этой встрече отметился Даниил Боурош, на его счету гол и передача. Ассист в свой актив записал и Андрей Лошко. Тем самым он заработал уже 60-й балл в сезоне. Илья Протас сделал два ассиста в матче главной юниорской хоккейной лиги США.

# Хоккей # Алексей Протас

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