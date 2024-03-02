В хоккейной экстралиге стартовала стадия плей-ин, в ходе которой определятся два оставшихся участника розыгрыша Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче «Брест» принимал «Лиду». Стартовая половина противостояния закончились вничью – 1:1. Однако дальше инициативой всецело завладели игроки брестского клуба, они отличились еще трижды. Лишь в концовке встречи гости минимально сократили отставание, но на исход игры это не повлияло. Финальный счет – 4:2 в пользу южан. Вторая дуэль между этими коллективами состоится 3 марта в Лиде.