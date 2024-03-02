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В хоккейной экстралиге стартовала стадия плей-ин

02 марта 2024 15:15
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В хоккейной экстралиге стартовала стадия плей-ин, в ходе которой определятся два оставшихся участника розыгрыша Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В хоккейной экстралиге стартовала стадия плей-ин-1

В первом матче «Брест» принимал «Лиду». Стартовая половина противостояния закончились вничью – 1:1. Однако дальше инициативой всецело завладели игроки брестского клуба, они отличились еще трижды. Лишь в концовке встречи гости минимально сократили отставание, но на исход игры это не повлияло. Финальный счет – 4:2 в пользу южан. Вторая дуэль между этими коллективами состоится 3 марта в Лиде.

# Хоккей Беларуси

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