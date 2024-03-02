Дзюдо. Белорусы продолжают выступление на «Большом шлеме»

Белорусские дзюдоисты продолжают выступление на третьем турнире «Большого шлема», который проходит в Ташкенте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

2 марта схватки провели двое наших спортсменов. У женщин в категории до 63 килограммов борьбу завершила Яна Макрецкая, она не справилась с француженкой Кларисс Агбеньену. У мужчин в весе до 73 килограммов Руслан Головачев проиграл немецкому дзюдоисту Игорю Вандтке. 3 марта на татами выйдут Дарья Концевая, а также Александр Сидорик, Егор Воропаев и Даниэль Мукете.