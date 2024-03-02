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Дзюдо. Белорусы продолжают выступление на «Большом шлеме»

02 марта 2024 15:14
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Белорусские дзюдоисты продолжают выступление на третьем турнире «Большого шлема», который проходит в Ташкенте, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дзюдо. Белорусы продолжают выступление на «Большом шлеме»-1

2 марта схватки провели двое наших спортсменов. У женщин в категории до 63 килограммов борьбу завершила Яна Макрецкая, она не справилась с француженкой Кларисс Агбеньену. У мужчин в весе до 73 килограммов Руслан Головачев проиграл немецкому дзюдоисту Игорю Вандтке. 3 марта на татами выйдут Дарья Концевая, а также Александр Сидорик, Егор Воропаев и Даниэль Мукете.

# Дзюдо

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