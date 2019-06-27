Валерий Корнилов: «С нашими боксёрами все очень серьёзно считаются. Асанов – лидер мирового бокса»

Новости Беларуси. Мастера кожаных перчаток начали спор за награды в первый же день Игр. Сами же медальные бои пройдут в субботу и в воскресенье (29 и 30 июня), сообщили в программе «СТВ-Спорт». 27 июня у боксеров было денем отдыха. Мы воспользовались возможностью и пригласили в студию главного тренера нашей национальной команды Валерия Корнилова. Общее впечатление мое, всех представителей иностранных делегаций – они в шоке Наталья Юнаш-Михайлик, СТВ:

Скажите, каково ваше общее впечатление от II Европейских игр?

Валерий Корнилов, главный тренер сборной Беларуси по боксу: Вы знаете, общее впечатление не только мое, а всех представителей иностранных делегаций очень хорошее. Я разговаривал со многими своими друзьями из других стран. Не только из постсоветского пространства, а именно из дальнего зарубежья. Знаете, если сказать одним словом, они в шоке! Они в шоке от Минска, от благоустройства, от чистоты, от того, как наши организаторы организовали эти Европейские игры, от условий, в которых живут спортсмены, от питания, от тренировочной базы. Мне один президент федерации сказал: «Знаете, Валерий Иванович, я в шоке. Я никогда не был в Беларуси, и то, что я слышал в своей стране о Беларуси и то, что сейчас – это небо и земля». Наталья Юнаш-Михайлик:

Судя по предварительным боям, все сборные привезли очень сильных спортсменов. Оцените уровень конкуренции.

«Ожидал, что будет сильный состав на Европейских играх, но чтобы такой – для меня это явилось неожиданностью» Валерий Корнилов:

Вы знаете, я ожидал, что будет сильный состав на Европейских играх (ну, уже это чемпионат Европы). Я ждал, что будет сильный, но чтобы такой – для меня это явилось неожиданностью. Вообще приехали все. Абсолютно все почти выставили национальные команды в количестве 10 боксеров. Даже такие государства как Монако и Люксембург не пренебрегли этими Играми. Конкуренция колоссальная во всех весах. Такого чемпионата Европы я не видел, чтобы 81 килограмм было 35 человек. 75 – было 34 человека. Такого никогда не было, это только на Олимпийских играх бывает такое количество участников.

«В команде делается ставка на всех, и все выкладываются от начала и до конца» Наталья Юнаш-Михайлик:

Основная ставка, наверное, делается на Дмитрия Асанова? Валерий Корнилов:

Нет. Наталья Юнаш-Михайлик:

А на кого же? Валерий Корнилов:

На обоих. И на Владислава Смягликова (91 килограмм), и на Дмитрия Асанова. В сборной национальной команде Республики Беларусь делается ставка на всех, и все выкладываются от начала и до конца. А как уже получилось, так получилось.

Наталья Юнаш-Михайлик:

Смягликов вышел в полуфинал? Валерий Корнилов:

В полуфинал – так же, как и Асанов. Наталья Юнаш-Михайлик:

А как оцениваете его действия на ринге? Валерий Корнилов:

И Смягликов, и Асанов – это уже новое поколение белорусских боксеров. Диме 21 год, а Смягликов немножко постарше, ему уже 24 года. Хотя для бокса, в общем-то, это еще молодые боксеры. Новое поколение боксеров прогрессирует и начинает показывать результат на международном ринге. И 28 июня мы ждем и от Смягликова (он уроженец Добруша, кстати – из глубинки, тренируется в ЦОРе у тренера Пьянова в Гомеле), и Асанова, который молодечненский парень, сейчас тренируется здесь у Юрия Чуйко. Ждем хорошего результата.

«Две медали для нашей страны – это оптимальный вариант» Наталья Юнаш-Михайлик:

В полуфиналах у нас два человека – это как минимум две медали. Расклад устраивает? Валерий Корнилов:

Это оптимальный вариант. Потому что любая медаль – это итоги развития бокса в нашей стране, и две медали для нашей страны – это оптимальный вариант. Абсолютно. «С нашими боксерами все очень серьезно считаются» Наталья Юнаш-Михайлик:

Как охарактеризуете соперников Смягликова и Асанова?

Валерий Корнилов:

Смягликов будет боксировать с боксером из Англии. Это ведущая страна в Европе, это ведущие боксеры, которые завоевывают призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах Европы, чемпионатах мира. Это сильнейшие боксеры мира, и бой будет непростым. Но Смягликов, думаю, даст очень серьезный бой своему сопернику. В полуфиналах это два абсолютно равных бойца. Потому что наша страна, наша сборная вышла совсем на другой уровень развития бокса. Поэтому с нашими боксерами все очень серьезно считаются. И уже нет такого мнения, что если белорусский боксер попал по жребию кому-то, то это легкий жребий. Нет. Это уже совсем другая история, потому что белорусские боксеры вышли на новый очень серьезный европейский уровень. Что касается Асанова, это лидер. Один из лидеров нашей команды, один из лидеров европейского и – не ошибусь уже – мирового бокса. Поэтому задачи ставятся тоже выигрывать и идти дальше.