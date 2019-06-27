Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне»

Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта стал удачным для наших девушек 27 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Василиса Марзалюк победила оппонентку и 28 июня сразится за золото.
Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта стал удачным для наших девушек 27 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Василиса Марзалюк победила оппонентку и 28 июня сразится за золото.
Василиса Марзалюк, финалистка II Европейских игр:
Тренеры всегда требуют от меня жесткости. У меня пока это не получается. Она серьезный соперник. Я ей месяц назад проиграла, поэтому мне нужно было собраться. На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне. Я довольна, мои родные рады.
Василиса Марзалюк: Поддержите нас, и мы покажем, что такое Беларусь