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Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне»

27 июня 2019 22:07
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Новости Беларуси. Ковер Дворца спорта стал удачным для наших девушек 27 июня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Василиса Марзалюк победила оппонентку и 28 июня сразится за золото.   

Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне» -1

Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне» -3

Василиса Марзалюк, финалистка II Европейских игр:
Тренеры всегда требуют от меня жесткости. У меня пока это не получается. Она серьезный соперник. Я ей месяц назад проиграла, поэтому мне нужно было собраться. На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне. Я довольна, мои родные рады.   

Василиса Марзалюк: Поддержите нас, и мы покажем, что такое Беларусь

Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне» -6

Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне» -8

# Европейские игры # Василиса Марзалюк # Фотофакт

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