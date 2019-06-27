Василиса Марзалюк: «На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне»

Василиса Марзалюк, финалистка II Европейских игр:

Тренеры всегда требуют от меня жесткости. У меня пока это не получается. Она серьезный соперник. Я ей месяц назад проиграла, поэтому мне нужно было собраться. На этот раз судьи, Бог, правила оказались на моей стороне. Я довольна, мои родные рады.



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