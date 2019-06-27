«Это упорная работа, упорный труд. Я год шел к этому»: Артём Козырь о медали

Н овости Беларуси. В нашей студии – один из героев сегодняшнего соревновательного дня. Это чемпион II Европейских игр – Артем Козырь.

«Я видел сон, что уже завоевал эту награду» Наталья Юнаш-Михайлик, СТВ:

Артем, добрый вечер. Поздравляю с медалью. Как настроение? Артем Козырь, чемпион II Европейских игр:

Спасибо за поздравление. Эмоции просто захлестывают. Я видел сон, что уже завоевал эту награду. И даже сначала расстроился, что мне надо это сделать еще раз, только наяву. Попил водички, лег спокойно спать. Наутро проснулся с мыслью, что мне надо повторить этот результат.

Наталья Юнаш-Михайлик:

Во сне было намного легче, правильно? Артем Козырь:

Во сне было легче, конечно. «Погодные условия на самом деле преподнесли небольшой сюрприз» Наталья Юнаш-Михайлик:

Скажи, как тебе дистанция? Что-то было некомфортно? Погодные условия – понятно, что ветер, дождь – как ты это преодолел? Артем Козырь:

Погодные условия на самом деле преподнесли небольшой сюрприз, но, опять же, была предварительная сессия. Я отобрался через полуфинальную сессию. Выбрал, можно сказать, себе восьмую дорожку, потому что еще вчера посмотрели прогноз погоды, что будет встречный левый ветер. С этой целью была выбрана эта дорожка. Для меня эта погода комфортная. Но будь ветер чуть послабее… За счет того, что он был очень сильный, дистанция удлинилась почти на 5 секунд, если сравнивать с результатами чемпионатов мира, а это около 30 метров. Под конец мне фактически не хватало сил для того, чтобы доехать. Уже на последнем издыхании доезжал.

Наталья Юнаш-Михайлик:

Скажи пожалуйста: за два дня в гребле белорусы выиграли 10 медалей – как это объяснить? Артем Козырь:

Это упорная работа, упорный труд. Подготовка целенаправленная. Лично я целый год шел к этому. Я знал, что 27 июня у меня будет день Х, к которому мне надо подойти. Это работа и физическая, это тренировки не только плана гребли или зала, еще и автотренинг. Надо морально к этому подготавливаться. Целый год на это я потратил. «Эта награда для меня фактически одна из самых важных сейчас в моей карьере» Наталья Юнаш-Михайлик:

Артем, ты трехкратный чемпион мира, многократный призер чемпионатов Европы. Казалось бы, можно было бы пропустить II Европейские игры, отдохнуть. Артем Козырь:

В смысле пропустить? Для меня это очень важный старт. Так же, как и для нашего государства. Европейские игры – такой форум грандиозный, такой уровень соревнований, столько иностранцев приехало, столько спортсменов. Пропустить это просто невозможно. Эта награда для меня фактически одна из самых важных сейчас в моей карьере.