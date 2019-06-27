Али Шабанов о выступлении женщин-борцов на II Европейских играх: «Я думаю, что два золота у нас будет»
Новости Беларуси. Третий день во Дворце спорта властвуют борцы. Счёт нашим медалям открыл Али Шабанов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Счёт нашим медалям открыл Али Шабанов. В оппонентах был россиянин Даурен Куруглиев. Спортсмены не торопились с головой бросаться в схватку, пытались найти брешь в обороне друг друга, за что и получали замечания от судей. Настоящая схватка началась за минуту до сирены при равенстве очков. Активизировались оба борца, но свежее выглядел россиянин, который сумел провести прием и заработать 2 балла. Бросившийся вдогонку Шабанов отыграл 1, но этого было мало. В итоге –серебро II Европейских игр.
Можно ли было победить? Этот вопрос мы адресовали нашему гостю – серебряному призеру II Европейских игр Али Шабанову.
«Рассчитывал на золото. Такая поддержка была»
Наталья Юнаш-Михайлик:
Али, больше были рады или расстроены медалью?
Али Шабанов:
Честно говоря, очень сильно расстроился. Потому что серебро. Рассчитывал на золото. Такая поддержка была. Много болельщиков приехало, болело в родных стенах.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Что не удалось? Провели работу над ошибками?
Али Шабанов:
Такая маленькая ошибка произошла, упустил шанс. Так получилось.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Почему во время боя только к концу активизировались?
Али Шабанов:
Как-то когда друг друга соперники знают, они осторожничают, и как-то мы, видимо, осторожничали и, видимо, под конец начали бороться.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Али, Международная федерация борьбы постоянно совершенствует правила. Изменения направлены на то, чтобы борцы активнее действовали, чтобы было больше набранных очков. Ваше отношение к этому?
Али Шабанов:
Там многое поменялось. Весовые категории поменялись. Взвешивание, сразу борьба. Я думаю, это положительно, потому что раньше много вес сгоняли ребята. Очень мучились. А сейчас нормально: взвесился, у каждого свой вес.
«Такой ответственный старт раз в четыре года бывает. Европейские игры, тем более, у нас в Беларуси»
Наталья Юнаш-Михайлик:
У вас в послужном списке есть медали чемпионатов Европы. Можете ли сравнивать конкуренцию на первенстве планеты и здесь, на Европейских играх? Разница есть?
Али Шабанов:
Такой ответственный старт раз в четыре года бывает. Европейские игры, тем более, у нас в Беларуси, в родных стенах. Ответственнее.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Лично вам удобно выступать во Дворце спорта?
Али Шабанов:
Мы часто выступаем здесь на турнире Медведя. Удобно. Мне очень организация понравилась. Хотел бы поблагодарить организаторов соревнований. Очень многие хвалят: на высшем уровне всё.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Удалось ли прочувствовать такое мероприятие как II Европейские игры?
Али Шабанов:
Очень рад, что в Беларуси Европейские игры проводят. Всем нравится.
О соперниках: «Иранец, американец, россиянин»
Наталья Юнаш-Михайлик:
В субботу, воскресенье у вас дальше идут соревнования. Успеваете ли отдохнуть?
Али Шабанов:
У нас сейчас сразу начинается сборы, лицензии. Чемпионат мира у нас будет в Казахстане, там лицензии разыгрываются. И сейчас будем готовиться целенаправленно на чемпионат мира. Времени для отдыха особо нет. Сразу начинается сбор.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Кого из борцовского мира вы считаете самым своим главным оппонентом?
Али Шабанов:
В новой весовой категории, я перешел в эту весовую категорию год, наверное, как полгода. Там много крепких ребят есть. Двое, трое.
Наталья Юнаш-Михайлик:
А кто именно?
О выступлении женщин-борцов на II Европейских играх: «Я думаю, что два золота у нас будет»
Наталья Юнаш-Михайлик:
Али, пока у вас только бронза чемпионатов мира и Европы. Когда мы дождемся золота?
Али Шабанов:
Я этого не могу сказать. Как Бог даст, так и будет.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Али, как вы считаете, девушки нашей сборной способны взять золотую медаль?
Али Шабанов:
Я думаю, что два золота у нас будет. Уверенно это говорю.
Наталья Юнаш-Михайлик:
Давайте скажем им слова напутствия, чтобы золото всё-таки оказалось у нас в копилке.
Али Шабанов:
Удачи желаю.