Али Шабанов о выступлении женщин-борцов на II Европейских играх: «Я думаю, что два золота у нас будет»

Новости Беларуси. Третий день во Дворце спорта властвуют борцы. Счёт нашим медалям открыл Али Шабанов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счёт нашим медалям открыл Али Шабанов. В оппонентах был россиянин Даурен Куруглиев. Спортсмены не торопились с головой бросаться в схватку, пытались найти брешь в обороне друг друга, за что и получали замечания от судей. Настоящая схватка началась за минуту до сирены при равенстве очков. Активизировались оба борца, но свежее выглядел россиянин, который сумел провести прием и заработать 2 балла. Бросившийся вдогонку Шабанов отыграл 1, но этого было мало. В итоге –серебро II Европейских игр.

Можно ли было победить? Этот вопрос мы адресовали нашему гостю – серебряному призеру II Европейских игр Али Шабанову.





«Рассчитывал на золото. Такая поддержка была» Наталья Юнаш-Михайлик:

Али, больше были рады или расстроены медалью? Али Шабанов:

Честно говоря, очень сильно расстроился. Потому что серебро. Рассчитывал на золото. Такая поддержка была. Много болельщиков приехало, болело в родных стенах. Наталья Юнаш-Михайлик:

Что не удалось? Провели работу над ошибками? Али Шабанов:

Такая маленькая ошибка произошла, упустил шанс. Так получилось. Наталья Юнаш-Михайлик:

Почему во время боя только к концу активизировались?

Али Шабанов:

Как-то когда друг друга соперники знают, они осторожничают, и как-то мы, видимо, осторожничали и, видимо, под конец начали бороться.





Наталья Юнаш-Михайлик:

Али, Международная федерация борьбы постоянно совершенствует правила. Изменения направлены на то, чтобы борцы активнее действовали, чтобы было больше набранных очков. Ваше отношение к этому?

Али Шабанов:

Там многое поменялось. Весовые категории поменялись. Взвешивание, сразу борьба. Я думаю, это положительно, потому что раньше много вес сгоняли ребята. Очень мучились. А сейчас нормально: взвесился, у каждого свой вес.





«Такой ответственный старт раз в четыре года бывает. Европейские игры, тем более, у нас в Беларуси» Наталья Юнаш-Михайлик:

У вас в послужном списке есть медали чемпионатов Европы. Можете ли сравнивать конкуренцию на первенстве планеты и здесь, на Европейских играх? Разница есть? Али Шабанов:

Такой ответственный старт раз в четыре года бывает. Европейские игры, тем более, у нас в Беларуси, в родных стенах. Ответственнее. Наталья Юнаш-Михайлик:

Лично вам удобно выступать во Дворце спорта? Али Шабанов:

Мы часто выступаем здесь на турнире Медведя. Удобно. Мне очень организация понравилась. Хотел бы поблагодарить организаторов соревнований. Очень многие хвалят: на высшем уровне всё. Наталья Юнаш-Михайлик:

Удалось ли прочувствовать такое мероприятие как II Европейские игры? Али Шабанов:

Очень рад, что в Беларуси Европейские игры проводят. Всем нравится.

О соперниках: «Иранец, американец, россиянин» Наталья Юнаш-Михайлик:

В субботу, воскресенье у вас дальше идут соревнования. Успеваете ли отдохнуть? Али Шабанов:

У нас сейчас сразу начинается сборы, лицензии. Чемпионат мира у нас будет в Казахстане, там лицензии разыгрываются. И сейчас будем готовиться целенаправленно на чемпионат мира. Времени для отдыха особо нет. Сразу начинается сбор. Наталья Юнаш-Михайлик:

Кого из борцовского мира вы считаете самым своим главным оппонентом? Али Шабанов:

В новой весовой категории, я перешел в эту весовую категорию год, наверное, как полгода. Там много крепких ребят есть. Двое, трое. Наталья Юнаш-Михайлик:

А кто именно?