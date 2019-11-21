Валерий Колодинский: практически 50% обучения в университете физкультуры должно проходить в тренировочном зале

Мероприятие проводится не первый год. Его главная цель – наладить тесный контакт между теми, кто обучает молодых тренеров их будущей специальности и теми, кто будет с ними работать.

Не секрет, что зачастую между теорией и практикой настоящая пропасть. Семинар в формате круглого стола, не лекции, а обмен мнениями – самый лучший вариант. Здесь есть место дискуссии и поиску вариантов решения насущных проблем современно тренерской деятельности. Не станем забывать и про подготовку к Олимпийским играм, до которых осталось более 200 дней.

Валерий Колодинский, главный тренер женской сборной Беларуси по спортивной гимнастике:

Хотелось бы, чтобы они были более энтузиастами этого дела. Практически 50 % обучения в университете физкультуры должно проходить в тренировочном зале, независимо от вида спорта. Потому что лучше всего, когда молодые люди, студенты, учатся не только теоретически, но и практически сразу.

У нас уже две лицензии есть. Единственное, что есть еще несколько шансов на этапах Кубка мира завоевать одну-две лицензии еще. Есть пара человек, которые могут это сделать. А так уже спланирована подготовка вплоть до Олимпийских игр.