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Валерий Колодинский: практически 50% обучения в университете физкультуры должно проходить в тренировочном зале

21 ноября 2019 20:43
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Новости Беларуси. Белорусский государственный университет физической культуры стал местом проведения Международного семинара по гимнастическим видам спорта и танцевальному спорту, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Валерий Колодинский: практически 50% обучения в университете физкультуры должно проходить в тренировочном зале-1

Мероприятие проводится не первый год. Его главная цель – наладить тесный контакт между теми, кто обучает молодых тренеров их будущей специальности и теми, кто будет с ними работать.

Валерий Колодинский: практически 50% обучения в университете физкультуры должно проходить в тренировочном зале-4

Не секрет, что зачастую между теорией и практикой настоящая пропасть. Семинар в формате круглого стола, не лекции, а обмен мнениями – самый лучший вариант. Здесь есть место дискуссии и поиску вариантов решения насущных проблем современно тренерской деятельности. Не станем забывать и про подготовку к Олимпийским играм, до которых осталось более 200 дней.

Валерий Колодинский: практически 50% обучения в университете физкультуры должно проходить в тренировочном зале-7

Валерий Колодинский, главный тренер женской сборной Беларуси по спортивной гимнастике:
Хотелось бы, чтобы они были более энтузиастами этого дела. Практически 50 % обучения в университете физкультуры должно проходить в тренировочном зале, независимо от вида спорта. Потому что лучше всего, когда молодые люди, студенты, учатся не только теоретически, но и практически сразу.

У нас уже две лицензии есть. Единственное, что есть еще несколько шансов на этапах Кубка мира завоевать одну-две лицензии еще. Есть пара человек, которые могут это сделать. А так уже спланирована подготовка вплоть до Олимпийских игр.

Валерий Колодинский: практически 50% обучения в университете физкультуры должно проходить в тренировочном зале-10

Сейчас в Минск съехались более 300 специалистов-практиков из 10 стран. В течение недели помимо таких круглых столов продет ряд мастер-классов и международный турнир по спортивной акробатике памяти Михаила Цейтина.

# Высшее образование в Беларуси # Валерий Колодинский # Фотофакт

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