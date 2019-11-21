«Юность-Минск» покинула хоккейную Лигу чемпионов

Судейские решения по некоторым игровым эпизодам вызывали вопросы. «Медведи» держались до 35-й минуты встречи. Именно под занавес второго периода хозяева открыли счет. Но даже это не смутило команду Макрицкого. А вот в третьем периоде на льду было больше эмоций, нежели хоккея. До конца матча были удалены голкипер «Юности» Игорь Брикун, защитник Никита Мицкевич и нападающий Егор Гайнетдинов. Всего же минчане набрали 80 штрафных минут.