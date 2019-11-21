Артем Боровский: молодое поколение подросло, уже есть с кем соревноваться

Новости Беларуси. Открытый Кубок страны по прыжкам в воду проходит на базе университета физической культуры. Он собрал без малого полсотни спортсменов из Минска, Бреста и Гомеля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Достойную конкуренцию белорусам составили и представители Грузии. Сначала они провели здесь тренировочный сбор, а затем приняли участие в этом старте и даже попали на пьедестал.

Вид спорта очень сложный, и чтобы вырастить прыгуна уровня чемпионата страны, надо не менее 10 лет. Наш герой Артем Боровский к своим сложным прыжкам шел 15 лет. Сегодня он с видимой легкостью крутит в воздухе четыре с половиной сальто вперед в группировке с разбега.

Артем Боровский, участник соревнований:

За последнее время наше, так сказать, молодое поколение подросло. Уже есть с кем соревноваться, достаточно сложные прыжки они собрали. Сейчас стало намного интереснее. Последний старт в сезоне, дальше у нас будет Кубок республики в феврале. Потом будут международные соревнования, а дальше отбор на Олимпийские игры.

Все члены национальной команды на минском старте оттачивают олимпийские программы, готовясь к лицензионному турниру. В тоже время подрастает и неплохая молодежь, чему способствовало открытие школ в Бресте и Гомеле.