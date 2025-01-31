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Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью с командой Италии в квалификации ЧЕ-2026

31 января 2025 10:57
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Сборная Беларуси по мини-футболу сыграла вничью с командой Италии в стартовом поединке квалификации чемпионата Европы-2026, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Матч состоялся в сицилийской Катании. Уже на 1-й минуте хозяева реализовали пенальти. На 10-й минуте капитан нашей сборной Владислав Селюк счет сравнял. Во второй половине Сергей Крикун вывел белорусов вперед, но удержать преимущество не удалось – за минуту 17 секунд до финального свистка итальянцы забили гол и свели поединок к ничейному результату 2:2.

Следующую игру сборная Беларуси проведет 4 февраля против команды Мальты.

# Мини-футбол

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