Вадим Сашурин: Думаю, победить в общем зачете Кубка мира по биатлону даже важнее, чем на Олимпиаде

Новости Беларуси. Дарья Домрачева стала победительницей общего зачета этапа кубка мира по биатлону. Большой хрустальный глобус – первый в своей богатой на трофеи карьере – белоруска выиграла в напряженной борьбе с Кайсой Макарайнен.

Старт сезона больше удался финской биатлонистке, но ближе к середине Даша настигла соперницу в общем зачете, а затем они шли практически вровень. Все, по законам жанра, решилось лишь в заключительной гонке на заключительном этапе в Ханты-Мансийске.

22 марта масстарте Даша была четвертой, а ее соперница финишировала 13. Итоговый протокол задокументировал победу белоруски и ее первый Большой хрустальный глобус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Преимущество Домрачевой над Макарайнен составило 48 очков.

Успех Дарьи Домрачевой прокомментировал в прошлом один из самых титулованных наших биатлонистов, а ныне тренер Вадим Сашурин.

Вадим Сашурин:

Это грандиозное событие, в принципе. Даже если сравнивать с олимпийскими медалями. Для специалистов, для тех людей, кто принимал участие в этом процессе, я думаю, даже важнее. Олимпийские медали на слуху более, а победитель общего зачета Кубка мира – это мечта, наверное, любого спортсмена.