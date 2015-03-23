«Строитель» во второй раз обыграл «Шахтер», БАТЭ-БГУ был сильнее «Западного Буга»

Новости Беларуси. Вторые матчи полуфинальных серий до трех побед волейбольного чемпионата Беларуси состоялись 22 марта. Обошлось без сенсаций и главные претенденты на медали одержали свои повторные виктории. БАТЭ-БГУ на домашней площадке не без труда обыграл «Западный Буг» 3:1.

А второй полуфинальный матч между принципиальными соперниками «Строителем» и «Шахтером» получился куда напряженнее, чем первый, но победу вновь отпраздновали минчане — 3:2. Ответные матчи в серии до трех побед состоятся 28 и, если понадобится, 29 марта, сообщили в программе «СТВ-спорт».