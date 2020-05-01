Вадим Девятовский о переносе спортивных стартов: «Когда ты ещё год в напряжении побудешь, это не сильно хорошо психологически»

Новости Беларуси. В беседе с корреспондентом СТВ Вадим Девятовский рассказал подробности онлайн-конференции с Международной федерацией легкой атлетики, где было принято решение, что командный чемпионат мира по спортивной ходьбе переносится на 2022 год. Также председатель Белорусской федерации легкой атлетики поделился мнением о судьбе Минского полумарафона-2020.

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Конечно, такие соревнования всеми любимые, как Минский полумарафон, пока остаются в силе, все-таки 13 сентября. Мы, наверное, вправе ожидать конца этой грустной истории под названием «коронавирус».

Если говорить о ближайших перспективах, то да, такие соревнования, как командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был уже стартовать, уже мы бы встречали гостей, кстати... В конце февраля – начале марта заканчивалась регистрация предварительная, и в Минске был бы рекорд по количеству участников. Это, кстати, очень серьезный сигнал. Олимпийский сезон еще тогда был, понятно, люди ехали за лицензиями. Но вот такие реалии.

«Недавно был созвон, онлайн-конференция с Международной федерацией легкой атлетики»

Недавно был созвон, онлайн-конференция с Международной федерацией легкой атлетики, где было принято решение, что этот командный чемпионат мира по спортивной ходьбе переносится на 2022 год, на апрель.

О переносе соревнований: хочется где-то выплеснуть себя

Что касается ближайшей перспективы, к большому разочарованию, конечно, мы получили новость о том, что Париж, чемпионат Европы в конце августа, отменяется. Для нас это такая потеря, потому что на олимпийский сезон, конечно, делалась огромная работа. И хотелось, так как Токио перенесли на год, где-то выплеснуть себя. Когда ты еще год в напряжении побудешь, это не сильно хорошо психологически. Надо где-то реализоваться – пускай не на 101 %, но близко – проверить форму.

«Внутренний чемпионат страны, я думаю, станет ярчайшим событием»

Поэтому внутренний чемпионат страны, я думаю, станет ярчайшим событием в Республике Беларусь. Уверен, что там результаты будут показаны очень хорошие, как, в принципе, по всем возрастным категориям. У нас же юноши, юниоры, молодежь… Внутренние старты пока не отменяются, они переносятся.

Кстати, почему мы начали с толкания ядра? Потому что это турнир метаний. Уже хотели ребята выходить в сектора, но пока отменяются соревнования. Но онлайн, я думаю, что это хороший выход из этой ситуации.