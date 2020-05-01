Чем гордится и о чём жалеет? Александра Герасименя в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое качество Вы больше всего цените в людях?
Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Доброту.
Вадим Щеглов:
Для спортсмена – главное…
Александра Герасименя:
Главное – понимание своей цели.
Почему Герасименя не хотела бы видеть дочку спортсменкой?
Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?
Александра Герасименя:
Бывает.
Вадим Щеглов:
«Больше всего я боюсь…»
Александра Герасименя:
Сама не знаю, чего.
Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеете?
Александра Герасименя:
Ой, таких много!
Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?
Александра Герасименя:
То, что меня можно вывести из себя.
Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?
Александра Герасименя:
То, что я умею ставить цели и знать, как их достигнуть.
Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?
Александра Герасименя:
В любом случае прощу. Буду ли общаться дальше – вот вопрос.
Также в интервью Александра Герасименя рассказала:
– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»
– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде
– как год не могла зайти в бассейн после дисквалификации в 2003 году
– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания и благотворительности
– сколько времени проводит в Instagram
Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.