Чем гордится и о чём жалеет? Александра Герасименя в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

Александра Герасименя: Сама не знаю, чего.

Вадим Щеглов: «Больше всего я боюсь…»

Вадим Щеглов: Вас легко вывести из себя?

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Какое качество Вы больше всего цените в людях?

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток?

Александра Герасименя:

То, что меня можно вывести из себя.

Вадим Щеглов:

Чем Вы гордитесь больше всего?

Александра Герасименя:

То, что я умею ставить цели и знать, как их достигнуть.

Вадим Щеглов:

Чего Вы никогда не простите?

Александра Герасименя:

В любом случае прощу. Буду ли общаться дальше – вот вопрос.

Также в интервью Александра Герасименя рассказала:

– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»

– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде

– как год не могла зайти в бассейн после дисквалификации в 2003 году

– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания и благотворительности

– сколько времени проводит в Instagram

Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.