Прямой эфир

Чем гордится и о чём жалеет? Александра Герасименя в 8 честных ответах на неожиданные вопросы

01 мая 2020 11:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спортсменка откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое качество Вы больше всего цените в людях?

Александра Герасименя, трёхкратный призёр Олимпийских игр (плавание):
Доброту.

Вадим Щеглов:
Для спортсмена – главное…

Александра Герасименя:
Главное – понимание своей цели.

Почему Герасименя не хотела бы видеть дочку спортсменкой?

Вадим Щеглов:
Вас легко вывести из себя?

Александра Герасименя:
Бывает.

Вадим Щеглов:
«Больше всего я боюсь…»

Александра Герасименя:
Сама не знаю, чего.

Вадим Щеглов:
Поступок, о котором сожалеете?

Александра Герасименя:
Ой, таких много!

Чем гордится и о чём жалеет? Александра Герасименя в 8 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Александра Герасименя:
То, что меня можно вывести из себя.

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Александра Герасименя:
То, что я умею ставить цели и знать, как их достигнуть.

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Александра Герасименя:
В любом случае прощу. Буду ли общаться дальше – вот вопрос.

Также в интервью Александра Герасименя рассказала:

– как относится к тому, что её называют «золотой рыбкой»

– как автобус со спортсменами заблудился перед стартами на Олимпиаде

– как год не могла зайти в бассейн после дисквалификации в 2003 году

– чем занимается сейчас: о своём клубе плавания и благотворительности

– сколько времени проводит в Instagram 

Смотрите 3 мая в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Плавание # Александра Герасименя

Другие новости рубрики

Все новости
«Скоро старт, а мы ещё даже не в бассейне». Герасименя рассказала, как автобус со спортсменами заблудился перед соревнованиями на Олимпиаде
01 мая 2020 05:57

«Скоро старт, а мы ещё даже не в бассейне». Герасименя рассказала, как автобус со спортсменами заблудился перед соревнованиями на Олимпиаде

Шантарович: «Я имею нормальную европейскую зарплату»
30 апреля 2020 22:02

Шантарович: «Я имею нормальную европейскую зарплату»

Почему Герасименя не хотела бы видеть дочку спортсменкой?
30 апреля 2020 14:34

Почему Герасименя не хотела бы видеть дочку спортсменкой?