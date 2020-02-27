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Вадим Девятовский: наша молодёжь, наш резерв сегодня находятся на серьёзном европейском, мировом уровне

27 февраля 2020 09:34
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Новости Беларуси. Второе общекомандное место и 12 наград, пять из которых золотые. Таков результат белорусов на Международной матчевой встрече по легкой атлетике среди молодежных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вадим Девятовский: наша молодёжь, наш резерв сегодня находятся на серьёзном европейском, мировом уровне-1

Турнир завершился в Минске.

Вадим Девятовский: наша молодёжь, наш резерв сегодня находятся на серьёзном европейском, мировом уровне-4

В заключительный день порадовали наши толкатели. Елизавета Дорц отправила снаряд на 14 метров 54 сантиметра и завоевала золото. Поддержал почин Алексей Александрович. Ему составил нешуточную конкуренцию спортсмен из Италии. Оба атлета являются лидерами мирового рейтинга этого сезона. Белорус вырвал победу во второй попытке. Также золото у белорусской бегуньи на 400 метров Астерии Лимай.

Вадим Девятовский: наша молодёжь, наш резерв сегодня находятся на серьёзном европейском, мировом уровне-7

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Если посмотреть на топ-листы европейский и мировой, то здесь с десяток атлетов, которые возглавляют эти списки, что не может не радовать. И что еще больше радует – эти списки в том числе и белорусские легкоатлеты возглавляют.

Мы рады, что наша молодежь, наш резерв сегодня находятся на серьезном европейском, мировом уровне. Что они придут на смену тем, кто сегодня задает тон уже во взрослом спорте, у меня нет сомнений.

Вадим Девятовский: наша молодёжь, наш резерв сегодня находятся на серьёзном европейском, мировом уровне-10

Хенрик Ольшевский, президент Польской федерации легкой атлетики:
Высокий уровень. Понравилось, что организация очень хорошая. Я думаю, что это традиция. Первый раз соревнуемся, я думаю, что будем продолжать участие в этих соревнованиях.

Вадим Девятовский: наша молодёжь, наш резерв сегодня находятся на серьёзном европейском, мировом уровне-13

Всего в соревнованиях приняли участия спортсмены из 12 стран. Дебютантами турнира стали команды Италии и Польши.

# Легкая атлетика # Вадим Девятовский # Хенрик Ольшевский # Фотофакт

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