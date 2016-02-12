Новости Беларуси. В женском чемпионате страны по индорхоккею определился победитель. Определился, надо сказать, в довольно неординарной ситуации. У Минска и гродненского «Ритма», которые оспаривали титул, оказалось равным не только итоговое количество очков, но и все дополнительные показатели, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Чемпионат по индорхоккею не долгосрочный, шесть команд и три тура. Последний был примечателен не только итоговым результатом. Впервые девушки сыграли на велодроме Минск-арены, опробовав площадку перед Кубком клубных команд Европы, где нашу страну представит подтвердивший звание чемпион.

После двух туров лидерство захватили минчанки, гродненский «Ритм» отставал на три балла, или же одну победу. Ее и добыли гостьи, причем именно в последние 20 минут.

Тут-то и наступило самое интересное: у двух клубов оказалось не просто одинаковое количество очков, равными были и дополнительные показатели.Короткое совещание и судейский вердикт – судьба золота решиться в серии буллитов. Фортуна улыбнулась Минску. Он – чемпион. У «Ритма»– как никогда обидное второе место.

Крестина Попкова, кроме золотых медалей получила и спецприз. У девушки 12 февраля – день рождения. Получился двойной праздник. Бронзовые медали достались смолевической «Виктории».