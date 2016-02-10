Марта: может ли величайшая футболистка всех времен сыграть в Женской Суперлиге?

Легенда бразильского женского футбола Марта не исключает возможности перехода в Женскую Суперлигу в будущем.

29-летняя нападающая, выступающая сейчас в Швеции, носила титул «Игрок года по версии ФИФА» с 2006 по 2010 года.

Марта, футболистка:

Всю свою жизнь я старалась показать высокий уровень. Поэтому почему бы и не попробовать? Хотя как знать. Сейчас мне комфортно играть в моем клубе в чемпионате Швеции, поэтому пока я не планирую переходить в другую команду. Однако не стоит зарекаться.

Имея в послужном списке 92 гола в 95 матчах в форме сборной Бразилии, Марта наверняка могла бы показать высокий уровень и в Женской Суперлиге. После поражения от «Манчестер Сити» (3:1) в товарищеском матче форвард «Росенгарда» поделилась с BBC своими мыслями по поводу ЖСЛ. Из-за повреждения подколенного сухожилия Марте не удалось показать хорошую игру, однако она осталась впечатлена мастерством соперника.

Марта, футболистка:

«Сити» – действительно очень мощная команда. Несмотря на наше стремление забить, они справились со своей задачей. Да и с нашей стороны была не лучшая игра. Тем не менее матч с таким соперником – хорошая проверка сил. Создание новых клубов, подобных «Манчестер Сити», поможет вывести женский футбол на новый уровень.

На сегодняшний день Марте принадлежит рекорд результативности чемпионатов мира: свой 15 гол она забила в 2015 году на турнире в Канаде. Также Марта выступала в составе женской сборной Бразилии по футболу на Олимпиадах в 2004, 2008 и 2012 годах. По итогам первых двух Игр команда завоевала «серебро», в 2012-м вылетела в четвертьфинале.

Сейчас Марта сосредоточена на подготовке к Олимпиаде в Бразилии, где хочет продемонстрировать все свое мастерство.

Марта, футболистка:

Впервые Олимпиада будет проводиться у меня на родине, и это очень важно для всей нашей сборной. У нас есть прекрасная возможность показать всем, что мы лучшие. Что касается лично меня, то это, возможно, моя последняя Олимпиада. Игры очень важны для меня. В 2008 году мы были близки к победе, но не удалось. Сейчас приложим все усилия, чтобы завоевать «золото». В Бразилии от нас многого ждут. И нам предоставлена еще одна возможность показать свою силу.