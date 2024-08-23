В Заславле стартовал Кубок Содружества по водным лыжам

Водные лыжи – вид спорта, который не собирает огромное количество зрителей. Тем не менее на гребном канале в Заславле нынче довольно многолюдно. Здесь стартовал Кубок Содружества, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Турнир собрал около 70 сильнейших атлетов Беларуси и России. В программе пятницы, 23 августа, значились все дисциплины: слалом, фигурное катание и прыжки с трамплина. Соревнования проходят в двух возрастных категориях. Есть также открытая группа, где мастерство демонстрируют исключительно опытные воднолыжники.

Максим Семавин, главный тренер национальной команды по водным лыжам:

Прыжки с трамплинов – один из видов лыжного многоборья. Чем дальше прыгнешь, тем лучше. То есть тут определяется только длина прыжка, который зависит от многочисленных факторов: от скорости, ускорения лыжника и так далее. Соревнования проходят в два круга, и определяется победитель по лучшему результату. Сегодня поменялся кардинально ветер. Задачи у нас – завоевать как можно больше медалей, занять места на пьедестале, сражаться с национальной сборной России во всех видах. Поэтому, как всегда, максимальные задачи – максимально высоко стоять на ступеньках пьедестала.