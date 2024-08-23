Минское хоккейное «Динамо» уступило «Адмиралу» в межсезонной встрече

Гости столицы открыли счет очень быстро. А затем и развили преимущество. Но до первого антракта «зубры» отквитали одну шайбу. Второй отрезок также хозяева льда не смогли занести себе в актив. Разве что, уступая 1:4, они подарили надежду, вплотную приблизившись к дальневосточной дружине. Но приподнятое настроение очень скоро улетучилось. В третьей двадцатиминутке «Адмирал» еще трижды зажигал красный свет за нашими воротами. Итоговый результат – поражение 3:7. Единственный светлый момент – «Динамо» победило в серии буллитов. Точный бросок нанес Энас.