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Минское хоккейное «Динамо» уступило «Адмиралу» в межсезонной встрече

23 августа 2024 19:17
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Минское хоккейное «Динамо» не лучшим образом выглядит в межсезонных встречах. На сей раз белорусы были биты «Адмиралом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Минское хоккейное «Динамо» уступило «Адмиралу» в межсезонной встрече-1

Гости столицы открыли счет очень быстро. А затем и развили преимущество. Но до первого антракта «зубры» отквитали одну шайбу. Второй отрезок также хозяева льда не смогли занести себе в актив. Разве что, уступая 1:4, они подарили надежду, вплотную приблизившись к дальневосточной дружине. Но приподнятое настроение очень скоро улетучилось. В третьей двадцатиминутке «Адмирал» еще трижды зажигал красный свет за нашими воротами. Итоговый результат – поражение 3:7. Единственный светлый момент – «Динамо» победило в серии буллитов. Точный бросок нанес Энас.

# Хоккей

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