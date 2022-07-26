Прямой эфир

Год стартует с Суперкубка. Белорусская федерация волейбола раскрыла подробности нового сезона

26 июля 2022 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусская федерация волейбола раскрыла подробности нового сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревновательный год начнется матчем за Суперкубок страны.

Год стартует с Суперкубка. Белорусская федерация волейбола раскрыла подробности нового сезона-1

В нем примут участие столичный «Строитель» и солигорский «Шахтер». Поединок пройдет 28 сентября. На эти же дни запланированы матчи женского кубка. Затем будет дан старт национальному чемпионату, случится это 22 октября. Финалы второго по значимости республиканского трофея будут разыграны во второй половине декабря.  

# Волейбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Всемирная легкоатлетическая ассоциация ввела утешительный раунд отбора на Олимпиаде в Париже
25 июля 2022 19:53

Всемирная легкоатлетическая ассоциация ввела утешительный раунд отбора на Олимпиаде в Париже

В Казани завершился международный турнир по хоккею на траве «Кубок Наций»
25 июля 2022 19:30

В Казани завершился международный турнир по хоккею на траве «Кубок Наций»

Спортсмены из 13 стран мира. В Казани состоялся последний плавательный день «Игр Дружбы»
25 июля 2022 19:24

Спортсмены из 13 стран мира. В Казани состоялся последний плавательный день «Игр Дружбы»