Год стартует с Суперкубка. Белорусская федерация волейбола раскрыла подробности нового сезона

Новости Беларуси. Белорусская федерация волейбола раскрыла подробности нового сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревновательный год начнется матчем за Суперкубок страны.
Новости Беларуси. Белорусская федерация волейбола раскрыла подробности нового сезона, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревновательный год начнется матчем за Суперкубок страны.
В нем примут участие столичный «Строитель» и солигорский «Шахтер». Поединок пройдет 28 сентября. На эти же дни запланированы матчи женского кубка. Затем будет дан старт национальному чемпионату, случится это 22 октября. Финалы второго по значимости республиканского трофея будут разыграны во второй половине декабря.