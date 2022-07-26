Год стартует с Суперкубка. Белорусская федерация волейбола раскрыла подробности нового сезона

В нем примут участие столичный «Строитель» и солигорский «Шахтер». Поединок пройдет 28 сентября. На эти же дни запланированы матчи женского кубка. Затем будет дан старт национальному чемпионату, случится это 22 октября. Финалы второго по значимости республиканского трофея будут разыграны во второй половине декабря.