В текущем сезоне КХЛ хоккеисты минского «Динамо» забросили 134 шайбы

В текущем сезоне хоккеисты минского «Динамо» забросили больше сотни шайб и распечатали ворота почти всех команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К паузе в календаре «динамовцы» подошли с цифрой 134 в графе заброшенных шайб. Команда Дмитрия Квартальнова забрасывала всем командам лиги, кроме одной. Пока нашей дружине не удалось поразить ворота лишь действующего чемпиона КХЛ магнитогорского «Металлурга». И эта возможность предоставится уже через неделю. Ведь 28 января на выезде «зубры» сыграют именно против него.