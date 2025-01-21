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В текущем сезоне КХЛ хоккеисты минского «Динамо» забросили 134 шайбы

21 января 2025 19:35
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В текущем сезоне хоккеисты минского «Динамо» забросили больше сотни шайб и распечатали ворота почти всех команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К паузе в календаре «динамовцы» подошли с цифрой 134 в графе заброшенных шайб. Команда Дмитрия Квартальнова забрасывала всем командам лиги, кроме одной. Пока нашей дружине не удалось поразить ворота лишь действующего чемпиона КХЛ магнитогорского «Металлурга». И эта возможность предоставится уже через неделю. Ведь 28 января на выезде «зубры» сыграют именно против него.

# Хоккей

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