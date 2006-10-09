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Лучшие наездники Беларуси и России выходят на арену

09 октября 2006 13:57
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На базе спорткомплекса <Полочаны> молодечненского района стартуют соревнования по конному спорту - открытый кубок по преодолению препятствий. С 13 по 15 октября свое мастерство продемонстрируют лучшие наездники Беларуси и гости из России.  Турнир будет включать в себя 16 номинаций, а общий призовой фонд составит 30 млн. рублей.
Соревноваться будут не только профессионалы, но и частные владельцы лошадей и ветераны конного спорта. Свое участие уже подтвердили около 80 конников на 115  лошадях. Для наших спортсменов эти соревнования - заключительный этап отбора в сборную команду республики.

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