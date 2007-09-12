В Старом Свете - большой футбольный день

42 национальных сборных проведут очередные матчи отборочного турнира чемпионата Европы. Среди них и белорусы, которые в Целе сыграют со словенцами - этот поединок начнётся в 20:45. К месту встречи главная команда страны благополучно добралась накануне и вечером вторника опробовала место будущего сражения - вмещающую 9,5 тысяч зрителей "Арену Петрол". За исключением приболевшего Сергея Омельянчука, которого заменил защитник столичного "МТЗ-РИПО" Игорь Мальцев, в Словению отправились футболисты, готовившиеся к субботнему матчу с румынами. По словам наставника сборной Бернда Штанге, все игроки здоровы и полны желания добиться положительного результата, чего нашей команде и пожелаем.