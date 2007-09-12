Легкая атлетика: Надежда Остапчук толкает ядро далеко

Накануне вечером белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук стала победительницей представительного международного турнира, который проходил в австрийском Линце. Справедливости ради отметим, что её соперницами были малоизвестные спортсменки, которые вряд ли могли составить конкуренцию Надежде. Что, собственно, и продемонстрировала своим выступлением Остапчук, в очередной раз подтвердившая высокий класс. В лучшей попытке снаряд улетел на 19 метров 43 сантиметра. Занявшую второе место чешку Яну Карникову белоруска опередила более чем на три метра.