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Завершился третий тур чемпионата Беларуси по хоккею

12 сентября 2007 11:40
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Третий тур чемпионата Беларуси по хоккею завершился столичным дерби "Юность" - "Динамо".Номинальные хозяева доминировали большую часть встречи, однако найти брешь в обороне "бело-голубых" сумели лишь раз: на шестой минуте точным броском отметился Виктор Шаритон.
Ответ чемпионов состоялся во втором периоде: Сергей Демагин восстановил равновесие, сохранившееся до финальной сирены. В овертайме также отличиться никому не удалось, а в серии буллитов удача улыбнулась "Юности", победу которой принёс Андрей Ковалев. 2:1.

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