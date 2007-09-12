Завершился третий тур чемпионата Беларуси по хоккею

Третий тур чемпионата Беларуси по хоккею завершился столичным дерби "Юность" - "Динамо".Номинальные хозяева доминировали большую часть встречи, однако найти брешь в обороне "бело-голубых" сумели лишь раз: на шестой минуте точным броском отметился Виктор Шаритон.

Ответ чемпионов состоялся во втором периоде: Сергей Демагин восстановил равновесие, сохранившееся до финальной сирены. В овертайме также отличиться никому не удалось, а в серии буллитов удача улыбнулась "Юности", победу которой принёс Андрей Ковалев. 2:1.