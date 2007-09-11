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Хоккей: в российской суперлиге сыграна большая часть матчей 4 тура

11 сентября 2007 11:41
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Продолжает огорчать своих поклонников омский "Авангард", в нынешнем чемпионате ещё не познавший вкуса победы.

Вот и в гостевом поединке с московским ЦСКА "бронзовый" призёр предыдущего первенства выглядел не лучшим образом и был вынужден постоянно отыгрываться. Избежать поражения в основное время омичам всё-таки удалось, однако в овертайме армейцы склонили чашу весов в свою сторону - 4:3 в пользу ЦСКА. Белорусский форвард "Авангарда" Алексей Калюжный результативными действиями отметиться не сумел.

ТАБЛИЦА:

ХК МВД - Сибирь                 6:0
Химик МО - Лада                 5:2
Динамо - Металлург Нк     4:3
Торпедо НН - Спартак М  4:1
СКА - Салават Юлаев        4:6

Из других вчерашних результатов отметим сверхубедительную викторию МВД. Примечательно, что начало разгрому "Сибири" положил белорус Олег Антоненко, на счету которого ещё и голевая передача.

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