Хоккей: в российской суперлиге сыграна большая часть матчей 4 тура

Продолжает огорчать своих поклонников омский "Авангард", в нынешнем чемпионате ещё не познавший вкуса победы.

Вот и в гостевом поединке с московским ЦСКА "бронзовый" призёр предыдущего первенства выглядел не лучшим образом и был вынужден постоянно отыгрываться. Избежать поражения в основное время омичам всё-таки удалось, однако в овертайме армейцы склонили чашу весов в свою сторону - 4:3 в пользу ЦСКА. Белорусский форвард "Авангарда" Алексей Калюжный результативными действиями отметиться не сумел.

ТАБЛИЦА:

ХК МВД - Сибирь 6:0

Химик МО - Лада 5:2

Динамо - Металлург Нк 4:3

Торпедо НН - Спартак М 4:1

СКА - Салават Юлаев 4:6

Из других вчерашних результатов отметим сверхубедительную викторию МВД. Примечательно, что начало разгрому "Сибири" положил белорус Олег Антоненко, на счету которого ещё и голевая передача.