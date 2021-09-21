В «Стайках» впервые за 20 лет проходит турнир сильнейших по фехтованию. Почему его решили возобновить?

Новости Беларуси. Республиканский турнир сильнейших по фехтованию стартовал 21 сентября в спортивном комплексе «Стайки», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Данный старт не проводился около 20 лет и теперь получил второе рождение. На соревнования приехали более 180 спортсменов со всей страны, включая всех сильнейших, а также молодежь и кадетов 2006 года рождения.

В первый соревновательный день в программе турнира значились баталии на рапирах. У мужчин пальма первенства досталась лидеру национальной команды Роману Беляеву, который в финальном поединке смог победить своего друга по сборной Владислава Куриловича со счетом 15:11. У женщин финалистами стали брестчанка Дарья Власова и Яна Лазарева-Скранжевская, которая праздновала викторию со счетом 15:9.

Наталья Терехова, генеральный секретарь Белорусской федерации фехтования:

Нужны соревнования, нужны старты для любого спортсмена. Поэтому принято решение его возобновить. На этом турнире у нас проходят только индивидуальные соревнования, то есть личное первенство, в каждом виде оружия. То есть шесть личных наград ждут своих победителей.