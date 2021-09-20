Белорусские гребцы вернулись домой с золотом из Дании. Вот как их встречали

Новости Беларуси. Белорусские гребцы с триумфом вернулись на родину с чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Из Дании наши спортсмены привезли в общей сложности восемь наград и второе общекомандное место. Причем сразу четыре экипажа стали золотыми.

Не знали равных на планете женские байдарка и каноэ-четверки, а также Никита Бориков и Ольга Климова в одиночках. Белорусы в очередной раз продемонстрировали всему миру силу нашей школы гребли. Уставшие, но довольные, по прилету атлеты делились впечатлениями от состоявшегося старта.

В ладимир Ш антарович, главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ: Оцениваю очень хорошо, не то что там отлично. Очень хорошо, потому что были у нас чемпионаты мира, когда мы и больше завоевывали медалей, совсем это было недавно, 2019 год. А все, что касается конкретно этого чемпионата мира, все, что мы могли сделать, уйдя от той негативной психологии, которая была на Олимпийских играх, спортсмены расслабились и показывали то, что нужно показывать.

Алена Ноздрева, чемпионка мира по гребле на байдарках и каноэ:

Все были безумно счастливы, потому что все-таки это был очень такой ответственный чемпионат мира. Я не знала, в какой форме я туда еду. Захотелось просто отдать все, последнее. Настраивались, что это конец сезона, либо все, либо ничего.

Теперь у атлетов есть время на отдых и восстановление к новому сезону.