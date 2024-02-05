Хоккей. Оршанский «Локомотив» прервал серию из 6 неудач

Оршанский «Локомотив» прервал серию из шести неудач, взяв верх над «Неманом». Все самое интересное произошло в третьем периоде. Счет открыли «железнодорожники». Хозяева ответили. Затем уже они были лидерами. Но «Локомотив» сравнял цифры на табло. Так дружины добрались до серии буллитов, в которой фортуна улыбнулась гостям. Данная осечка не позволила «Неману» вытеснить «Юность» из топ-3. Причем за третье место идет хорошая конкурентная борьба.