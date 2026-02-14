Прямой эфир

В Минске ямочный ремонт выполнен на территории 6,5 тыс. квадратных метров

14 февраля 2026 08:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Несмотря на капризы погоды, в Минске проводят ямочный ремонт. Уже привели в порядок около 6,5 тысячи квадратных метров покрытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске ямочный ремонт выполнен на территории 6,5 тыс. квадратных метров-2

Ежедневно задействованы около 100 рабочих и полусотни единиц техники. Из-за перепада температуры воздуха, дорожное полотно деформируется, поэтому ямочный ремонт просто необходим. Ежедневно в каждом районе Минска ведется круглосуточный мониторинг придворовой территории и проезжей части для быстрого выявления и устранения выбоин. 

В Минске ямочный ремонт выполнен на территории 6,5 тыс. квадратных метров-4

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Дежурная в каждом ремавтодоре города Минска есть. Ведется объезд патрульный. При выявлении дефектных мест заносится специальные журналы. И уже по результатам мониторинга определяются наиболее опасные места для выполнения первоочередных работ.

Когда на улице установится стабильная плюсовая температура, рабочие приступят к глобальному ремонту дорог, тротуаров и заливке трещин.

# Дороги

Другие новости рубрики

Все новости
Огонь из пулемётов Калашникова и метание осколочных гранат! Как проходит проверка боеготовности ВС
14 февраля 2026 07:36

Огонь из пулемётов Калашникова и метание осколочных гранат! Как проходит проверка боеготовности ВС

Сегодня не всё так безоблачно у наших границ – Богодель о внезапных проверках ВС РБ
13 февраля 2026 19:50

Сегодня не всё так безоблачно у наших границ – Богодель о внезапных проверках ВС РБ

«Способны». Богодель объяснил ответ Вольфовича Лукашенко на проверке ВС РБ
13 февраля 2026 19:00

«Способны». Богодель объяснил ответ Вольфовича Лукашенко на проверке ВС РБ