В Минске ямочный ремонт выполнен на территории 6,5 тыс. квадратных метров

Несмотря на капризы погоды, в Минске проводят ямочный ремонт. Уже привели в порядок около 6,5 тысячи квадратных метров покрытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно задействованы около 100 рабочих и полусотни единиц техники. Из-за перепада температуры воздуха, дорожное полотно деформируется, поэтому ямочный ремонт просто необходим. Ежедневно в каждом районе Минска ведется круглосуточный мониторинг придворовой территории и проезжей части для быстрого выявления и устранения выбоин.

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Дежурная в каждом ремавтодоре города Минска есть. Ведется объезд патрульный. При выявлении дефектных мест заносится специальные журналы. И уже по результатам мониторинга определяются наиболее опасные места для выполнения первоочередных работ.

Когда на улице установится стабильная плюсовая температура, рабочие приступят к глобальному ремонту дорог, тротуаров и заливке трещин.