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ГАИ Беларуси усиливает контроль за дорогами в выходные

14 февраля 2026 08:12
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Дорожная безопасность в выходные – под усиленным контролем ГАИ. Наряды специального подразделения ДПС «Стрела» направлены в Брестскую, Гродненскую, Минскую и Гомельскую области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ Беларуси усиливает контроль за дорогами в выходные-2

Особое внимание будут обращать на правила обгона и проезда пешеходных переходов, превышение установленной скорости, управление автомобилем в нетрезвом виде и без прав. Сотрудники Госавтоинспекции используют средства фото и видеофиксации, а также возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

ГАИ Беларуси усиливает контроль за дорогами в выходные-4

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:
Для участников дорожного движения рекомендуем заранее продумать маршруты движения, водителям соответственно обеспечить готовность своего транспортного средства, пешеходам, если предстоит движение, особенно в темное время суток, позаботиться о наличии светоотражающего элемента.

Наряды ДПС готовы к оказанию необходимой помощи участникам дорожного движения. Если вы оказались в затруднительной ситуации на дороге, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом!».

# ГАИ

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