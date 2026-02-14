ГАИ Беларуси усиливает контроль за дорогами в выходные

Дорожная безопасность в выходные – под усиленным контролем ГАИ. Наряды специального подразделения ДПС «Стрела» направлены в Брестскую, Гродненскую, Минскую и Гомельскую области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание будут обращать на правила обгона и проезда пешеходных переходов, превышение установленной скорости, управление автомобилем в нетрезвом виде и без прав. Сотрудники Госавтоинспекции используют средства фото и видеофиксации, а также возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.

Сергей Бондаренко, начальник спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси:

Для участников дорожного движения рекомендуем заранее продумать маршруты движения, водителям соответственно обеспечить готовность своего транспортного средства, пешеходам, если предстоит движение, особенно в темное время суток, позаботиться о наличии светоотражающего элемента.

Наряды ДПС готовы к оказанию необходимой помощи участникам дорожного движения. Если вы оказались в затруднительной ситуации на дороге, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД «Мы всегда рядом!».