В Раубичах стартовал открытый чемпионат Беларуси по лыжным гонкам
Определились первые победители открытого чемпионата Беларуси по лыжным гонкам. Соревнования стартовали в Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи». Борьбу за медали ведут сильнейшие лыжники страны, в том числе члены национальной и молодежной команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом виде программы, в спринте свободным стилем, среди женщин равных не было Анне Королевой, у мужчин победителем стал Роман Огородник.
Роман Огородник, чемпион Беларуси по лыжным гонкам:
У нас спринт – самая интересная дисциплина в лыжных гонках. Приезжайте смотреть падения, стычки, все, что хочешь, здесь есть. Очень увлекательно было. Было тяжело и в полуфинале, и в финале борьба до самого конца была.
Анна Королева, чемпионка Беларуси по лыжным гонкам:
Сейчас будет чемпионат России, он считается главным в этом сезоне. В России конкуренция совершенно другая. У нас если собрать вместе мужчин и женщин, столько народа не будет, как там в одной группе.
На чемпионате молодые спортсмены имеют возможность не только аттестоваться и попасть в национальную команду, но и войти в выездной список на Первенство России, которое пройдет в конце февраля в Тюмени.
Сергей Прокопеня, старший тренер национальной команды Беларуси по резерву:
Пока это не пик формы, у молодежной команды главные старты будут в марте. Это Первенство России, чемпионат России, пока подводим их. Нас уважают, боятся, особенно женского коллектива. У нас Анна Королева постоянно в призах, в десятке. С ребятами посложнее, но там конкуренция побольше.
Впереди у лыжников соревнования в классическом стиле на 10 км, а также масс-старт. Несмотря на совсем незимнюю погоду в стране, спортсмены и тренеры отмечают, что трасса отвечает всем условиям. И проблем с проведением в Беларуси как внутренних, так и международных стартов нет.