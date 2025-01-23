В Раубичах стартовал открытый чемпионат Беларуси по лыжным гонкам

Определились первые победители открытого чемпионата Беларуси по лыжным гонкам. Соревнования стартовали в Республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи». Борьбу за медали ведут сильнейшие лыжники страны, в том числе члены национальной и молодежной команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом виде программы, в спринте свободным стилем, среди женщин равных не было Анне Королевой, у мужчин победителем стал Роман Огородник.

Роман Огородник, чемпион Беларуси по лыжным гонкам:

У нас спринт – самая интересная дисциплина в лыжных гонках. Приезжайте смотреть падения, стычки, все, что хочешь, здесь есть. Очень увлекательно было. Было тяжело и в полуфинале, и в финале борьба до самого конца была.

Анна Королева, чемпионка Беларуси по лыжным гонкам:

Сейчас будет чемпионат России, он считается главным в этом сезоне. В России конкуренция совершенно другая. У нас если собрать вместе мужчин и женщин, столько народа не будет, как там в одной группе. На чемпионате молодые спортсмены имеют возможность не только аттестоваться и попасть в национальную команду, но и войти в выездной список на Первенство России, которое пройдет в конце февраля в Тюмени.