В Ратомке завершился открытый Кубок Беларуси по троеборью памяти Льва Доватора. В турнире участвовали 93 сильнейших всадника нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Ратомке завершился открытый Кубок Беларуси по троеборью памяти Льва Доватора. В турнире участвовали 93 сильнейших всадника нашей страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первые два дня соревнований спортсмены выступали в манежной езде, в пятницу, 14 июня, преодолевали кросс. Сегодня состоялся самый непредсказуемый вид программы – конкур. Каждая сбитая преграда добавляла штрафных баллов и влияла на итоговое распределение мест. Всадник должен решительно и с тонким расчетом управлять лошадью, иметь хорошую физическую подготовку. По итогам троеборья в программе две звезды лучшими стали Валерия Сушинская и ее лошадь Блицкриг. В трех звездах победа досталась Ольге Комаровой на Эмире. В самой сильной группе равных не было Марине Ивановой на Готике.
Марина Иванова, победительница турнира:
В команде работать сложно, потому что лошадь – это животное, которое имеет свой характер, нрав. Поэтому чтобы была хорошая пара, надо находить компромиссы, подбирать подходы к лошади, по-другому никак, потому что всадник и лошадь должны быть одним целым. Для моего основного коня это был подготовительный старт перед Евразийскими играми, а для второй лошади тоже подготовительные, возможно, также поедет на Евразийские игры, возможно, дальше будем готовиться к стартам.
По окончании Кубка Беларуси состоится тренерский совет, где определятся 12 сильнейших пар, которые поедут на Евразийские игры. Стартуют они 5 июля в Москве.
Владимир Краевский, начальник учебно-спортивного отдела РЦОП конного спорта и коневодства:
Касаемо резерва, очень меня порадовало выступление Ангелины Дунец и Лукаса. Она вчера очень достойно показала езду по кроссу, хорошие прыжки, смелые движения по дистанции кросса. Хотелось бы ее отметить. Среди юношей новые имена и клички лошадей появляются. Штрафные очки, которые сегодня получили наши спортсмены говорят, что мы можем претендовать на хороший результат. Мы уже в мае встречались с командой России, и мы их немного достойно опередили в программах. Поэтому надеемся на предстоящем Евразийском чемпионате показать достойную борьбу и победить.
Напомним, белорусские спортсмены допущены к международным стартам, но пока возникают сложности с выездами. Поэтому игры в Москве являются одними из самых важных стартов для наших всадников. А в сентябре Беларусь примет у себя чемпионат и первенство СНГ.