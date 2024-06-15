В Ратомке завершился открытый Кубок Беларуси по троеборью памяти Льва Доватора

В первые два дня соревнований спортсмены выступали в манежной езде, в пятницу, 14 июня, преодолевали кросс. Сегодня состоялся самый непредсказуемый вид программы – конкур. Каждая сбитая преграда добавляла штрафных баллов и влияла на итоговое распределение мест. Всадник должен решительно и с тонким расчетом управлять лошадью, иметь хорошую физическую подготовку. По итогам троеборья в программе две звезды лучшими стали Валерия Сушинская и ее лошадь Блицкриг. В трех звездах победа досталась Ольге Комаровой на Эмире. В самой сильной группе равных не было Марине Ивановой на Готике.

Марина Иванова, победительница турнира:

В команде работать сложно, потому что лошадь – это животное, которое имеет свой характер, нрав. Поэтому чтобы была хорошая пара, надо находить компромиссы, подбирать подходы к лошади, по-другому никак, потому что всадник и лошадь должны быть одним целым. Для моего основного коня это был подготовительный старт перед Евразийскими играми, а для второй лошади тоже подготовительные, возможно, также поедет на Евразийские игры, возможно, дальше будем готовиться к стартам.

По окончании Кубка Беларуси состоится тренерский совет, где определятся 12 сильнейших пар, которые поедут на Евразийские игры. Стартуют они 5 июля в Москве.