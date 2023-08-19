Хоккей. Определились участники финала четырёх в рамках «Евро-Азиатского Кубка дружбы»

Финальный этап соревнований пройдет в декабре в Жлобине. Напрямую в решающий раунд уже попали победитель ВХЛ, воскресенский «Химик», и чемпион Беларуси – жлобинский «Металлург». Судьба двух других путевок определялась на турнире в Гродно. Сегодня настала пора решающих матчей. Красноярский «Сокол» выиграл в овертайме со счетом 5:4 у «Хумо» из Узбекистана и вышел в финал четырех. Еще одно место зарезервировал гродненский «Неман», который нанес поражение «Номаду» из Казахстана со счетом 4:2.