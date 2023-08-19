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Хоккей. Определились участники финала четырёх в рамках «Евро-Азиатского Кубка дружбы»

19 августа 2023 16:46
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Новости Беларуси. Сегодня в Гродно завершился первый этап международного хоккейного турнира «Евро-Азиатский Кубок Дружбы». По его итогам определились участники финала четырех данного турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Хоккей. Определились участники финала четырёх в рамках «Евро-Азиатского Кубка дружбы»-1

Финальный этап соревнований пройдет в декабре в Жлобине. Напрямую в решающий раунд уже попали победитель ВХЛ, воскресенский «Химик», и чемпион Беларуси – жлобинский «Металлург». Судьба двух других путевок определялась на турнире в Гродно. Сегодня настала пора решающих матчей. Красноярский «Сокол» выиграл в овертайме со счетом 5:4 у «Хумо» из Узбекистана и вышел в финал четырех. Еще одно место зарезервировал гродненский «Неман», который нанес поражение «Номаду» из Казахстана со счетом 4:2.

# Хоккей # Фотофакт

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