Известные белорусские волейболисты провели матч звёзд на детском турнире «Солнечный мяч»

Новости Беларуси. Мальчики и девочки со всей страны продолжают определять лучших в рамках республиканского турнира по пляжному волейболу «Солнечный мяч», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования организованы совместными усилиями Белорусской федерации волейбола и Президентского спортивного клуба. Во второй день старта участники наслаждались обширной развлекательной программой.

Юные спортсмены приняли участие в автограф-сессии с известными представителями пляжного и классического волейбола. Сделать памятное фото ребята могли с обладателями бронзовых наград II Игр стран СНГ Владимиром Галотой и Дмитрием Майоренко и многократными чемпионками Беларуси Мариной Тумас и Надеждой Столяр.

А затем молодежь переместилась на трибуны, где наблюдала матч звезд «Классика против пляжки». Довольны такой программой остались не только юные волейболисты, но и приглашенные гости.

Надежда Столяр, блокирующая ВК «Минчанка»:

Шикарная атмосфера, просто невероятно классно, что волейбол в Беларуси настолько популяризируется. Именно пляжный. Это очень классно, что детки понимают, чему посвящать свою жизнь, что спорт это классно. Мы этому очень рады, мы рады, что мы здесь. Марина Тумас, диагональная ВК «Минчанка»:

Мальчишки и девчонки такие счастливые. Все рассказывают, мы у них спрашиваем: вы выиграли, проиграли? Все стремятся к победе.

Дмитрий Майоренко, бронзовый призер II Игр стран СНГ (пляжный волейбол):

Детский спорт развивается. Это наше будущее поколение. Это все очень круто, очень хорошая организация. Владимир Галота, бронзовый призер II Игр стран СНГ (пляжный волейбол):

Видеть такое количество команд – это круто. Ребята растут, им это интересно. Они подходят, спрашивают, интересуются. Очень классно рассказать, показать ребятам, что они не знают, объяснить. И, может быть, они станут чемпионами олимпийскими.