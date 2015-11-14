В рамках IX любительского чемпионата Беларуси по хоккею в Барановичах сыграли команды Президента и Брестской области

Новости Беларуси. На ледовой арене в Барановичах 14 ноября наблюдался настоящий голевой бум. Здесь в рамках IX любительского чемпионата страны по хоккею встречались команды Президента и Брестской области.

У гостей не забивал только ленивый. Они записали на свой счет десяток шайб. Лучшими бомбардирами в президентской дружине стали Антоненко, Пономарев и Зеленко: в активе каждого по два точных удара. Что касается хозяев, то им голевая удача улыбнулась лишь четырежды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алексей Баранов, защитник команды Президента Республики Беларусь:

Никаких проходных матчей нет, все тяжело, сами видите, потею. Уровень хороший.

Роман Романенко, нападающий команды Брестской области:

Очень сильная команда, тяжело нам приходится. Катаемся, но у нас не столько времени. Они лучше готовы на данный момент. Но мы натренируемся, бой дадим.